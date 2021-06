Per tonificare in maniera del tutto naturale è possibile ricorrere ad alcuni frullati di frutta e verdura. Queste bevande sono semplici da realizzare e anche molto gustose. Essendo realizzati con ingredienti capaci di tonificare corpo e mente in maniera efficace, questi frullati sono ideali per chiunque.

I frullati che si possono prepare sono davvero numerosi, ma noi vogliamo darvi una mano a scegliere suggerendovi come preparare i 3 migliori frullati tonificanti.

Frullati mela e sedano

Per preparare il frullato mela e sedano è necessario:

1 mela

1 sedano

2 bicchieri di latte di riso

Lavate e pulite la mela e il sedano, poi tritate il tutto e aggiungetelo nel frullatore. Aggiungete poi anche il latte di riso e iniziate a frullare tutti gli ingredienti insieme.

La bevanda sarà pronta quando avrà raggiunto una densità che ritenete ottima per voi.

Frullati mela, spinaci e banana

Per preparare il frullato mela, spinaci e banana è necessario:

1 mela verde

1 mazzetto di spinaci freschi

1 banana

succo di mezzo limone

1 cucchiaino di sciroppo di agave

Pulite la mela e la banana, tagliatele a pezzi e aggiungetele nel frullatore. Aggiungete anche gli spianci, il succo di limone e il sciroppo di agave.

Iniziate a frullare e, nel caso notiate che il composto è troppo denso, aggiungete anche un po’ di acqua.

Frullati arance, kiwi e spinaci

Per preparare il frullato arance, kiwi e spinaci è necessario:

2 arance

3 kiwi

30 grammi di spinaci

100 ml di acqua

Sbucciate le arance e i kiwi, tagliateli in pezzi e metteteli nel frullatore. Aggiungete poi anche gli spinaci freschi dopo averli lavati con cura. Prima di avviare il frullatore versate anche il mezzo bicchiere di acqua che consentirà di ottenere un composto più omogeneo e meno denso.

Frullate fino a quando non raggiungerete la giusta densità.