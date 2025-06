Rinnovamento e sfide in Federfarma Servizi: un’analisi della distribuzione farmaceutica

Il 17 giugno 2025, Roma ha ospitato un evento fondamentale per il settore della distribuzione farmaceutica: l’Assemblea annuale di Federfarma Servizi. Qui, Antonello Mirone è stato riconfermato alla presidenza, segnando un’importante continuità in un momento in cui la salute pubblica è messa alla prova da sfide sempre più intricate. La distribuzione del farmaco si configura come un elemento essenziale, quasi una spina dorsale del sistema sanitario, capace di garantire la continuità delle cure e la sostenibilità dell’intero sistema.

Riconferma e nuovi orizzonti per Federfarma Servizi

Durante l’Assemblea, il presidente Mirone ha espresso soddisfazione per il risultato delle votazioni, che testimoniano la fiducia delle Aziende associate nel lavoro svolto negli ultimi tre anni. La nuova squadra dirigenziale, con nomi di spicco come Roberto Pennacchio e Stefano Golinelli, è pronta a guidare un triennio all’insegna della trasparenza e della collaborazione. Ma quali sono gli obiettivi? La priorità è sensibilizzare l’opinione pubblica e i decisori politici sul ruolo strategico delle Cooperative nel sostenere la rete distributiva delle farmacie, un aspetto cruciale per garantire l’accesso ai farmaci e, di conseguenza, la salute dei cittadini.

In questo contesto, la recente Legge di Bilancio 2025 ha ampliato i margini per i grossisti, sottolineando un ruolo che va oltre la logistica. Questo cambiamento rappresenta un segnale positivo di come il settore si stia evolvendo, pronto a rispondere alle esigenze di un mercato in continuo mutamento, con sempre al centro il benessere della popolazione.

Strategie di distribuzione e innovazione

Il rapporto presentato durante l’Assemblea mette in luce l’impegno delle aziende associate di Federfarma Servizi, che hanno raggiunto traguardi significativi nella distribuzione. Tra le azioni più importanti, spicca la consegna di oltre 100.000 confezioni di farmaci carenti alle farmacie, su mandato dell’AIFA, garantendo così la continuità delle cure in situazioni critiche. Questo intervento non ha solo evitato il collasso del sistema distributivo, ma ha anche evidenziato l’importanza di un approccio strategico e coordinato nella gestione delle crisi farmaceutiche. Ti sei mai chiesto quanto possa essere fondamentale un piano d’azione ben strutturato in momenti di emergenza?

In un panorama sempre più complesso, le decisioni strategiche delle Cooperative hanno consentito di garantire sicurezza e innovazione. La partecipazione all’atto costitutivo di NMVO Italia S.c.a r.l. rappresenta un passo importante verso una maggiore tracciabilità dei medicinali, aspetto fondamentale per la sicurezza dei pazienti e per ottimizzare la filiera distributiva. Con il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, si prevede che il sistema sia pienamente operativo entro il 2027, tracciando una direzione chiara per il futuro del settore.

Verso un futuro sostenibile: le sfide della distribuzione intermedia

Le Società dei Farmacisti continuano a svolgere un ruolo cruciale nell’evoluzione del sistema sanitario territoriale. La loro presenza capillare, unita alla capacità di adattamento operativo, le rende un pilastro fondamentale per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. Durante l’Assemblea, è emersa con forza la necessità di un’unità tra le Associate. Hai mai pensato a quanto possa essere potente la collaborazione in un settore così vitale?

Il presidente Mirone ha concluso l’assemblea lanciando un forte appello all’unità, invitando tutti gli attori della filiera a lavorare insieme per difendere il modello di farmacia libera e indipendente, simbolo di efficienza al servizio della salute dei cittadini. La prossima Convention nazionale di Federfarma Servizi, prevista per il 4 e 5 novembre 2025 a Bari, rappresenterà un’importante occasione di confronto tra filiera, istituzioni e territori, per riaffermare il valore pubblico delle Aziende di Farmacisti e delineare le traiettorie evolutive del settore. Non perdere l’occasione di essere parte di questo dialogo vitale!