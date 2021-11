I profumi sono prodotti molto apprezzati sia dal pubblico maschile che dal pubblico femminile. Respirare troppo profumo però non fa affatto bene alla salute, infatti le conseguenze di questo sono davvero importanti. Questo purtroppo è vero in quanto sono numerosi i profumi che contengono ingredienti tossici e quindi dannosi per la salute.

I rischi di respirare troppo profumo

Un articolo comparso su The Guardian ha portato alla luce quanto respirare troppo profumo sia dannoso per la salute. Gli ingredienti contenuti in questi prodotti infatti sono spesso di origine chimica e di conseguenza causano molti danni.

Proprio per questo motivo repirare grandi quantità di tali prodotti non è affatto un bene per la salute. La cosa migliore da fare per evitare problemi è quindi controllare sempre la lista degli ingredienti quando si comprano profumi allo scopo di preferire quelli che contengono prevalentemente ingredienti naturali.

Gli ingredienti chimici nel profumo

La maggior parte degli ingredienti che compongono i profumi industriali sono chimici e di conseguenza danneggiano sia la salute delle persone che la salute dell’ambiente.

In particolare risultano dannosi gli estèri di ftalato e i muschi sintetici. Suggeriamo quindi di non acquistare profumi che contegano questi due ingredienti allo scopo di salvaguardare la salute e non avere problemi quando si respira profumo.

Chiaramente gli ingredienti non causano un avvelenamento acuto, ma piuttosto un avvelenamento cronico.

Tali sostanze chimiche restano nel sistema e si accumulano nei tessuti grassi degli organismi viventi.

Intossicamento da profumo

L’intossicamento da profumo è un problema davvero serio e deriva dall’accumulo dei muschi sintetici nei tessuti. Questo provoca danni al fegato in quanto le sostanze in questione vanno ad attaccare i tessuti viventi andando ad inibire le funzioni cerebrali e anche il funzionamento degli ormoni.

Proprio per questo è fondamentale leggere bene gli ingredienti contenuti nel profumo ed evitare quelli ricchi di sostanze dannose.