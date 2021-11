Per rafforzare il sistema immunitario è necessario seguire alcuni comportamenti quotidianamente. Ci sono infatti alcune cose che è bene tenere a mente per contrastare i malanni di stagione migliorando in modo importante le condizioni di salute. Scopriamo insieme quali sono i comportamenti da tenere ogni giorno.

Fare attenzione alla dieta per rafforzare al sistema immunitario

Seguire una dieta sana ed equilibrata è essenziale per mantenere in salute l’organismo. Per rafforzare il sistema immunitario è infatti essenziale consumare grandi quantità di frutta e di verdura che aiutano ad introdurre vitamine, sali minerali e oligoelementi essenziali.

Per mantenere il sistema immunitario in salute è bene anche assumere quantità corrette di proteine. Suggeriamo di variare le fonti proteiche mangiano carne, ma anche formaggi, uova e pesce.

Dormire bene per rinforzare il sistema immunitario

Dormire bene è essenziale per rinforzare il sistema immunitario in modo efficace e naturale. Durante le ore di sonno infatti il corpo rielabora le proteine introdotte con l’alimentazione per produrre glicoproteine capaci di combattere eventuali patogeni. Proprio per questo motivo chi non dorme abbastanza è molto soggetto a infezioni.

Ogni notte è quindi essenziale dormire almeno 6 ore allo scopo di ridurre i problemi di salute.

Chi non dovesse riuscirsi da solo dovrebbe quindi provare rimedi naturali come melatonina o valeriana allo scopo di domire meglio.

Praticare attività fisica per rafforzare il sistema immunitario

Per rafforzare il sistema immunitario è essenziale anche avere uno stile di vita attivo. Praticare attività fisica è infatti essenziale per regolarizzare la pressione cardiaca e per diminuire gli effetti dello stress. Recenti studi hanno anche dimostrato che praticare sport consente di migliorare la funzionalità dei neutrofili, ovvero componenti dei globuli bianchi.

Lo sport andrebbe praticato almeno tre volte a settimana, ma purtroppo non tutti hanno il tempo per riuscirci. Queste persone possono comunque migliorare il proprio sistema immunitario cercando di vivere il più attivamente possibile. In particolare suggeriamo di preferire le scale all’ascensore e di camminare almeno 30 minuti al giorno.