Ristorazione scolastica Ravenna: menù equilibrati e controlli rigorosi per i più piccoli

Il pasto a scuola non è solo un momento di sostentamento, ma un’opportunità educativa fondamentale per i più piccoli. A Ravenna, il servizio di ristorazione scolastica è gestito con attenzione particolare, considerando l’importanza di un’alimentazione corretta per i bambini dai 0 agli 11 anni.

In un’epoca in cui obesità e allergie alimentari sono in aumento, garantire pasti equilibrati nelle scuole diventa una priorità. Il Comune di Ravenna, attraverso l’Area Infanzia, Istruzione e Giovani, ha affidato a CAMST Soc. Coop. a R.L. la gestione del servizio di mensa nei nidi comunali, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie.

Menù studiati per la crescita e l’educazione

I menù proposti seguono rigorosi criteri nutrizionali, basati sulle indicazioni della DGR 1452 del 04/09/2023 e delle linee guida nazionali. La rotazione settimanale e la varieità delle proposte permettono ai bambini di esplorare nuovi sapori e abitudini alimentari sane.

Il pranzo scolastico rappresenta il pasto con la maggiore assunzione calorica della giornata, per questo è fondamentale che sia bilanciato. Le tabelle dietetiche e i menù sono strutturati per garantire un’apporto nutrizionale adeguato, con una corretta ripartizione di proteine, carboidrati, grassi e vitamine.

Diete speciali e controlli rigorosi

Il servizio di ristorazione scolastica di Ravenna è attento anche alle esigenze particolari degli alunni. Sono previsti menù diversificati per motivi etici, etico-religiosi o sanitari che possono essere richiesti attraverso un apposito servizio.

Per garantire la qualità e la sicurezza dei pasti, è attivo un sistema di controllo integrato. L’AUSL effettua sopralluoghi a campione, mentre una ditta specializzata visita le cucine, i refettori e i locali di porzionamento. Inoltre, un osservatore comunale effettua controlli a sorpresa per valutare l’appetibilità e il gradimento dei menù.

Un ulteriore strumento di monitoraggio è il Panel d’Assaggio composto da genitori, insegnanti e alunni, che fornisce un feedback periodico sulla qualità percepita dei pasti.

L’importanza dell’educazione alimentare

La mensa scolastica non è solo un luogo dove mangiare, ma un contesto educativo in cui i bambini imparano l’importanza di un’alimentazione sana. Attraverso l’offerta di piatti vari e bilanciati, si promuove una cultura alimentare consapevole, che può avere effetti positivi a lungo termine sulla salute dei più piccoli.

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con CAMST, continua a lavorare per migliorare il servizio di ristorazione scolastica, garantendo pasti sicuri, equilibrati e adatti alle esigenze di tutti gli alunni.