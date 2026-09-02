Rania di Giordania compie 56 anni: la regina celebra con le quattro nipotine

Rania di Giordania, regina consorte del re Abdullah II, ha festeggiato il suo 56esimo compleanno il 31 agosto. Nata nel 1970, ha scelto di celebrare questa importante occasione in modo intimo, circondata dai suoi affetti più cari, in particolare dalle sue quattro nipotine.

La regina ha condiviso alcuni momenti del suo compleanno su Instagram, mostrando un lato più privato e familiare. Le foto, che la ritraggono con le nipotine, hanno suscitato grande emozione tra i suoi follower, dimostrando ancora una volta il suo carisma e la sua capacità di connettersi con le persone.

Un compleanno all’insegna della famiglia

Rania di Giordania ha trascorso il suo compleanno con le quattro nipotine: Iman, Amina, Talia e Rania. La prima, Iman, è la figlia del principe ereditario Hussein e di sua moglie Rajwa. Le altre tre nipotine sono figlie della principessa Iman e di Jameel Alexander Thermiotis, tra cui le gemelline Talia e Rania, quest’ultima chiamata così in onore della nonna materna.

La regina ha condiviso una foto su Instagram in cui tiene in braccio le gemelline, mentre le altre nipotine le circondano. Indossa una semplice maglietta bianca e jeans, dimostrando che l’eleganza non richiede sempre abiti sofisticati. Il suo look naturale e rilassato ha conquistato i suoi follower, che hanno apprezzato la sua autenticità.

Nel messaggio accompagnatorio, Rania ha scritto: “Un dolcissimo compleanno con le mie adorate Iman, Amina, Talia e Rania, che Dio le protegga. Trascorro il mio compleanno nel migliore dei modi possibili. Vi amo mie piccole.”

Gli auguri del re Abdullah II

Non sono mancati gli auguri del re Abdullah II, marito di Rania. Il re ha condiviso una foto di coppia su Instagram, omaggiando sua moglie con un messaggio istituzionale: “Buon compleanno, Maestà! Possa tu essere sempre simbolo di amore e generosità per la nostra amata Giordania, e compagna e sostegno di Sua Maestà. Che Dio benedica e protegga te e Sua Maestà.”

La foto ritrae il re in una polo celeste, con Rania dietro di lui che lo tiene per un braccio. La regina indossa una camicia rosa e pantaloni beige, mostrando un look elegante ma sobrio.

Rania di Giordania: un’icona di stile e generosità

Rania di Giordania è conosciuta non solo per il suo stile impeccabile, ma anche per il suo impegno sociale. È una paladina dei diritti delle donne e dei bambini, e promuove numerosi progetti sociali in Giordania. Nonostante le critiche delle tribù più tradizionaliste, la regina continua a essere un simbolo di modernità e progresso.

Il suo stile, sofisticato e mai prevedibile, è diventato parte integrante della sua identità pubblica. Pur mantenendo sempre il rigore richiesto dal protocollo, Rania non ha mai rinunciato a interpretare la moda secondo il proprio gusto, trasformando ogni tendenza in un terreno di espressione personale.

Tra completi impeccabili, abiti di alta sartoria e dettagli couture, si conferma, ancora una volta, regina di raffinatezza. Il suo guardaroba è un punto di riferimento per le over 50, dimostrando che la vera eleganza risiede nella misura: glamour ma mai sopra le righe.

Rania di Giordania è un esempio di come si possa essere una regina moderna, un’icona di stile e una paladina dei diritti, tutto in un’unica persona. Il suo 56esimo compleanno è stato un’occasione per celebrare non solo la sua vita, ma anche il suo impegno e la sua dedizione alla famiglia e alla società.