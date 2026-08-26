Donazioni in farmacia per i bambini in difficoltà: come partecipare

Dal 19 al 26 novembre, le farmacie italiane si trasformano in punti di raccolta solidale per la campagna In Farmacia per i Bambini. Un’iniziativa che, per il tredicesimo anno consecutivo, mobilita oltre 3.000 presidi in tutta Italia per raccogliere farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici destinati ai minori in condizioni di fragilità sanitaria.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS insieme a KPMG mira a sostenere i bambini in difficoltà sia in Italia che nei Paesi in cui la Fondazione opera, tra cui HaitiUcraina e Gaza. I prodotti raccolti saranno distribuiti attraverso una rete di ospedali, case famiglia, comunità e realtà assistenziali.

Il ruolo cruciale dei farmacisti

I farmacisti sono i veri protagonisti di questa iniziativa. Per una settimana, le farmacie aderenti diventano non solo punti di raccolta, ma anche spazi di ascolto e sensibilizzazione sui diritti dei minori. La partecipazione dei farmacisti conferma il valore della farmacia come presidio di prossimità, capace di intercettare i bisogni delle famiglie più fragili e di coinvolgere i cittadini in un’azione di responsabilità sociale condivisa.

Accanto ai farmacisti, migliaia di volontari, cittadini, dipendenti aziendali e militari operano per accogliere i clienti, raccontare il progetto e invitarli a contribuire con una donazione. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di FederfarmaFOFI e Cosmofarma Exhibition e ha ricevuto per nove anni consecutivi la Medaglia del Presidente della Repubblica a conferma del suo valore sociale e istituzionale.

I risultati delle edizioni precedenti

In tredici edizioni, sono stati raccolti oltre 2 milioni di prodotti, grazie alla mobilitazione congiunta di farmacie, aziende partner, associazioni, volontari e istituzioni. Un risultato che testimonia la capacità della rete farmaceutica di contribuire in modo tangibile alla tutela della salute dei minori più vulnerabili.

La presidente della Fondazione Francesca Rava, Mariavittoria Rava ha dichiarato: “In Farmacia per i Bambini dimostra quanto la sinergia tra farmacisti, istituzioni, volontari, aziende e cittadini possa tradursi in un aiuto concreto per migliaia di bambini in condizione di povertà sanitaria. Per continuare a crescere abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Rivolgo, quindi, un invito alle farmacie di tutta Italia ad aderire all’iniziativa e a tutti coloro che desiderano dedicare tempo ed energie a partecipare come volontari. Ogni nuova adesione rafforza una rete di solidarietà che, anno dopo anno, porta cure, vicinanza e speranza ai bambini più fragili, in Italia e nei Paesi in cui la Fondazione opera”.

Per iscrivere la propria farmacia o partecipare come volontario, è possibile consultare il sito .