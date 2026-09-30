Dal 3 al 5 ottobre la Capitale ospita nuovamente REMaRe Insieme il roadshow nazionale dedicato all’emersione precoce delle malattie respiratorie. L’iniziativa, promossa da Aipo-ITS/ETS, SIP/IRS e dalla Consulta della Pneumologia, si inserisce nel contesto del XXVII Congresso Nazionale di Pneumologia e offre a tutti i cittadini la possibilità di effettuare esami di screening senza alcun costo o necessità di prenotazione.

Tappe itineranti: dove trovare il poliambulatorio mobile

Il truck di circa 60 metri quadrati sarà operativo dalle 9:00 alle 17:00 in tre punti strategici della città. Sabato 3 ottobre si aprirà presso il Lungotevere Castello domenica 4 ottobre si sposterà davanti all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” e lunedì 5 ottobre approderà in Piazza Risorgimento. La scelta di zone ad alta frequentazione garantisce la massima accessibilità, permettendo a chiunque – residenti, pendolari o turisti – di avvicinarsi al servizio senza perdere tempo.

Servizi diagnostici gratuiti: oltre la tradizionale spirometria

Il fulcro dell’offerta è la spirometria di screening un esame semplice, non invasivo e rapido che misura la funzionalità polmonare. Accanto a questa, per la prima volta nel 2026, saranno disponibili due test avanzati: la conta degli eosinofili utile a identificare i pazienti con BPCO a rischio di riacutizzazione, e il test del FeNO che rileva il livello di infiammazione delle vie aeree, indicativo di asma allergico o altre patologie infiammatorie. Inoltre, gli operatori sanitari offriranno counselling personalizzato, illustrando i principali fattori di rischio – fumo, inquinamento atmosferico e esposizione professionale – e le strategie di prevenzione vaccinale per ridurre le riacutizzazioni.

Consulenza con pneumologi e materiale informativo

Durante le tre giornate, i partecipanti potranno incontrare pneumologi esperti, i quali risponderanno a domande su sintomi, stili di vita e terapie. Saranno distribuiti opuscoli informativi su asma gravebroncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e sull’importanza dell’aderenza alle terapie, fornendo riferimenti concreti per chi vive con una patologia respiratoria o per i caregiver.

Risultati attesi e testimonianze degli esperti

L’edizione itinerante del 2025 ha coinvolto 100 operatori sanitari, ha realizzato quasi 1.500 spirometrie e ha registrato più di 2.100 partecipanti; quasi un quarto di questi ha scoperto di avere un problema respiratorio non diagnosticato. Raffaele Scala, presidente di Aipo-ITS/ETS, sottolinea che “intercettare per tempo i segnali di una possibile malattia respiratoria significa poter intervenire prima che questa comprometta significativamente la qualità di vita”. Paola Rogliani, presidente di SIP/IRS, aggiunge che la prevenzione “parte dalla conoscenza dei fattori di rischio e dall’attenzione ai segnali che possono indicare un problema respiratorio”.

Evento sportivo correlato

Il programma prevede anche una corsa non agonistica domenica 4 ottobre alle ore 8, con partenza davanti all’Auditorium Parco della Musica. Aperta a tutte le età, a pazienti e a caregiver, la manifestazione vuole sottolineare come l’attività fisica possa contribuire alla salute dei polmoni e rappresenta un’opportunità per socializzare in un contesto ludico e inclusivo.