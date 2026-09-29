Il 29 settembre 2026, la comunità di Gorgonzola avrà l’occasione di partecipare a una serata dedicata al benessere del cuore, intitolata “A tavola con il cuore”. L’incontro, organizzato dal Centro Intergenerazionale di via Oberdan, è pensato per tutti i cittadini interessati a migliorare la propria salute cardiovascolare attraverso scelte alimentari consapevoli.

Alle 20:30, nella sala conferenze del centro, nutrizionista Ersilia Cortese e cardiologo Giuseppe Augello condivideranno le loro competenze, illustrando come una alimentazione equilibrata possa ridurre il rischio di patologie cardiache. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, richiede solo la registrazione preventiva tramite un breve form online.

Gli esperti al centro della discussione

Ersilia Cortese con anni di esperienza nella consulenza dietetica, spiegherà quali nutrienti sono fondamentali per mantenere i vasi sanguigni elastici e il ritmo cardiaco regolare. Il ruolo delle fibre, degli acidi grassi omega-3 e dei antiossidanti sarà approfondito con esempi pratici e suggerimenti per la spesa quotidiana.

Strategie nutrizionali per un cuore forte

Tra le raccomandazioni, la nutrizionista insisterà sulla riduzione di sodio e zuccheri aggiunti, evidenziando come queste scelte influiscano direttamente sulla pressione arteriosa. Verranno proposti menù settimanali, con ricette semplici che privilegiano frutta fresca, verdure di stagione e legumi, dimostrando che cucinare in modo sano non è necessariamente complicato né costoso.

Il punto di vista del cardiologo

Il dottor Giuseppe Augello parlerà della fisiologia del cuore e delle principali cause delle malattie coronariche. Spiegherà perché la prevenzione primaria – ovvero l’intervento prima che la patologia manifesti sintomi – è cruciale, e come la dieta possa integrarsi con l’attività fisica per ottimizzare la funzione cardiaca.

Prevenzione e controlli regolari

Il cardiologo inviterà i presenti a sottoporsi a controlli periodici della pressione e del colesterolo, sottolineando che questi esami sono strumenti essenziali per valutare l’efficacia delle modifiche alimentari. Inoltre, risponderà a domande pratiche sul ruolo di integratori, bevande energetiche e supplementi nella vita di tutti i giorni.

Dettagli pratici dell’evento

L’appuntamento si svolgerà dalle 20:30 alle 22:00 presso il Centro Intergenerazionale di Via Oberdan, 8, Gorgonzola. L’ingresso è Libero, ma è necessaria l’iscrizione obbligatoria tramite il modulo disponibile sul sito del centro. La partecipazione è aperta a tutti, comprese le iscritte a Balla&Snella, e l’evento rimarrà confermato anche in caso di maltempo, con eventuali variazioni comunicate tempestivamente dagli organizzatori.

Chi desidera approfondire il tema potrà approfittare di materiale informativo distribuito al termine della serata, oltre a contatti diretti per eventuali consulenze private con i professionisti intervenuti. Un’opportunità unica per chi vuole investire nella propria salute, imparando a cucinare con il cuore e a fare scelte consapevoli ogni giorno.