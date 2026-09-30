Negli anni ’80 la correzione della miopia e dell’astigmatismo sembrava una frontiera remota. La soluzione fu trovata da Ioannis Pallikaris un oftalmologo greco che, con il microcheratomo riuscì a creare un lembo corneale sottile e regolare, aprendo la strada alla LASIK. Il primo intervento, effettuato nel 1989, dimostrò che una semplice incisione meccanica poteva sostituire l’approccio tradizionale a lama, riducendo drasticamente il tempo di recupero.

Il microcheratomo di Pallikaris: innovazione meccanica

Il dispositivo, costruito su scala di precisione, utilizzava una lama di acciaio vibrare ad altissima velocità per tagliare la cornea. Questa tecnica, pur essendo rivoluzionaria, presentava limitazioni legate alla variabilità della spessore del lembo e al rischio di irregolarità. Pallikaris descrisse la procedura come “una chirurgia a lama invisibile”, ma la medicina moderna riconobbe subito la necessità di perfezionare la precisione meccanica.

Criticità del metodo meccanico

Le principali criticità includevano la dipendenza dalla manualità dell’operatore, le piccole variazioni nella pressione applicata e la difficoltà di replicare esattamente lo stesso risultato su ogni paziente. Il microcheratomo rimaneva, quindi, uno strumento di grande valore storico ma con margini di miglioramento evidenti.

Lucio Buratto e la svolta del laser femtosecondo

Negli anni 2000, l’oculista italiano Lucio Buratto introdusse il laser femtosecondo nella pratica refrattiva. A differenza del meccanismo a lama, il laser utilizza impulsi ultraveloci di luce per separare la cornea a livello microscópico, creando un lembo con precisione micrometrica. La possibilità di programmare la profondità e la forma del lembo ridusse a quasi zero le complicanze legate alla microchirurgia.

Buratto fu il primo a combinare il laser femtosecondo con l’excimer laser per la modellazione della superficie corneale, conferendo al paziente una visione quasi perfetta entro 24 ore dall’intervento. Questo approccio, denominato LASIK con laser femtosecondo divenne rapidamente lo standard di cura nei centri di tutto il mondo.

L’era dell’intelligenza artificiale nella chirurgia refrattiva

Oggi la LASIK si avvale dell’intelligenza artificiale per pianificare e ottimizzare ogni singolo intervento. Algoritmi di machine learning analizzano milioni di dati clinici – topografia corneale, rifrazione, età del paziente – per generare un piano personalizzato, minimizzando errori di predizione e migliorando la stabilità a lungo termine.

Le piattaforme AI integrano la previsione di cicatrici, la valutazione del rischio di secchezza oculare e la simulazione del risultato visivo finale. Grazie a questi strumenti, i chirurghi possono comunicare al paziente una previsione di risultato con una precisione che supera il 95%, rendendo la LASIK una delle procedure più affidabili nella medicina estetica oculare.