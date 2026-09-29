Nel cuore delle Dolomiti, il nostro hotel a conduzione familiare propone un concetto integrato di benessere fisico e mentale. Gli ospiti possono dedicarsi sia a sessioni di allenamento strutturato che a pratiche di yoga pensate per favorire la concentrazione e il relax, il tutto circondati da paesaggi che ispirano energia e tranquillità.

Spazio fitness: attrezzature moderne per ogni obiettivo

Il centro fitness è stato allestito con una selezione curata di macchine e accessori pensati per sviluppare forzaresistenza e mobilità. Sono presenti panchine multi-funzione, pesi liberi, cyclette a resistenza variabile e attrezzi per il functional training, consentendo di personalizzare il programma di allenamento in base alle proprie esigenze. L’ambiente, raccolto e silenzioso, favorisce la concentrazione necessaria per eseguire ogni esercizio con precisione, mentre la luce naturale filtra dalle ampie vetrate, creando un’atmosfera di naturalezza per chi desidera allenarsi senza distrazioni.

Orari flessibili per estate e inverno: 07:00-19:00

Il nostro orario di apertura rimane stabile durante tutto l’anno, dalle 07:00 alle 19:00, garantendo la possibilità di allenarsi sia al mattino che al tramonto. La continuità degli orari è pensata per chi viaggia per lavoro, per chi vacanza o per chi vuole semplicemente inserire una pausa attiva nella propria giornata. Con la gestione della struttura a conduzione familiare, il personale è sempre disponibile a modulare le sessioni individuali, offrendo consigli su come ottimizzare il tempo a disposizione in base al proprio livello di forma.

Yoga tra le vette: un’esperienza di consapevolezza

L’offerta yoga si svolge all’aperto, in punti panoramici che abbracciano le cime dolomitiche. I movimenti sono eseguiti in sincronia con la respirazione permettendo di liberare la mente e di rigenerare il corpo. Il contatto diretto con l’aria pura e il suono dei venti montani amplifica gli effetti della pratica, creando uno spazio di energia positiva e di profondo benessere interiore. L’atmosfera è volutamente intima, così da favorire la introspezione e la riconnessione con il proprio corpo.

Lezioni estive con l’insegnante Tamara

Durante i mesi estivi, le classi di yoga sono condotte due volte a settimana da Tamara una giovane istruttrice appartenente alla nuova generazione del nostro staff. Tamara combina tecniche tradizionali con approcci più contemporanei, adattando le sequenze alle condizioni atmosferiche e alle esigenze dei partecipanti. Le sue lezioni includono momenti di meditazione guidata e esercizi di stretching attivo, ideali per chi desidera rigenerare muscoli affaticati dopo un’escursione o semplicemente ritrovare l’equilibrio psicofisico.