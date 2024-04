Robert Zemeckis regista americano, super amato a Hollywood, classe 1952, è il padre del capolavoro, “Ritorno al Futuro”, un cult di tutti i tempi. A 71 anni Zemeckis segue questa dieta, ecco quale.

Robert Zemeckis: la dieta del regista statunitense

Robert Zemeckis, classe 1952 nato a Chicago, nell’Illinois, è uno dei registi americani più celebri di sempre. Da padre di origine lituana e madre di origine italiana, delle Marche, il regista di “Forrest Gump” e “Ritorno al futuro” solo per citarne alcuni dei suoi grandi capolavori, rimase affascinato dalla telecamera da bambino, vedendo quella dei suoi genitori, e così inizia a girare filmati ad esempio a compleanni, cerimonie.

Più tardi, grazie allo scrittore Bob Gale, collaboratore del regista, conosce Steven Spielberg nel corso di una visita alla Universal Pictures: a soli 26 anni Robert Zemeckis si vede affidata la regia di 1964: Allarme a New York arrivano i Beatles. Ma il primo grande successo arriva come regista di All’inseguimento della pietra verde, con Danny DeVito e Michael Douglas.

La vera fama arriva poi con il grande capolavoro di tutti i tempi della storia del cinema, Ritorno al futuro, che vede protagonisti Michael J. Fox e Christopher Lloyd, per cui riceve la candidatura ai premi Oscar. Ha poi realizzato la trilogia Ritorno al futuro. Tra i suoi altri successi ricordiamo “Chi ha incastrato Roger Rabbit”, Forrest Gump, Cast Away con Tom Hanks. Oggi, il celebre regista americano, all’età di 71 anni e padre di 4 figli, per mantenersi in forma presta molta attenzione a ciò che beve, molto più di quello che mangia. Si pensi che a ogni cena o pranzo fuori al ristorante pretende sempre di bere solo acqua minerale ricavata direttamente dai depositi artesiani alla profondità di 1500 metri.

Il regista che ha fatto la storia del cinema americano dagli anni Ottanta in poi segue un’alimentazione ben studiata e soprattutto bilanciata per far sì che si tenga attivo anche dopo i 70anta, in grado di lavorare ancora al meglio. Nella sua alimentazione non possono mai mancare verdure, frutta, pasti bilanciati con tutte e tre i principali macronutrienti. E con pochi trucchetti legati alla sua dieta Zemeckis si tiene sempre in forma, magro e snello il giusto.

La dieta di Robert Zemeckis: cosa mangia il regista?

Robert Zemeckis ha fatto la storia del cinema americano, amatissimo ad Hollywood e diventato una star della cinepresa in tutto il mondo, ha da sempre avuto la passione per la telecamera. Impossibile ricordare tutti i suoi capolavori dagli anni ’80 ai Duemila, ma è altrettanto inimmaginabile non ricordarlo per “Ritorno al Futuro” di cui ha fatto la trilogia, “Forrest Gump”, “La Morte ti fa bella”, “Chi ha incastrato Rogger Rabbit”. Uno dei suoi ultimi lavori sono il film “Le Streghe” con Anne Hathaway e una sua versione di Pinocchio.

Oggi il regista americano, 71 anni, si mostra in perfetta forma, super attivo dentro e fuori dal mondo della cinepresa, merito della sua dedizione a uno stile di vita sano, curato, talvolta ossessivo in particolare nei conforti dell’acqua che beve.

Oltre ovviamente il cinema, in pochi sanno che una grande passione di Zemeckis sono le auto, che ama quasi quanto gli orologi: spesso unisce le due cose e trasforma l’auto in un simbolo del tempo. Così il suo secondo film si intitolava “Used Cars”, nel 1980. Pochi come lui nella storia del cinema hanno saputo usare la macchina da presa e passare da un genere all’altro così facilmente, sempre ad altissimi livelli. Una vera leggenda del cinema.