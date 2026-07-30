Run, Yoga & Pilates al Castello di Brescia: il programma del 30 luglio 2026

Il Castello di Brescia si prepara a ospitare un altro imperdibile appuntamento di We love castello 2026 la rassegna estiva che trasforma il prestigioso monumento in un palcoscenico di attività culturali e sportive. Giovedì 30 luglio, dalle prime luci dell’alba, i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica che unisce benessere fisico e valorizzazione del patrimonio storico.

L’evento, organizzato in collaborazione tra Corri per Brescia e Millennium SportFitness fa parte di un calendario ricco di iniziative pensate per coinvolgere i cittadini in attività all’aperto, sfruttando al meglio gli spazi suggestivi del castello. Questo appuntamento rappresenta una delle tappe fondamentali della rassegna, che proseguirà fino al 6 agosto.

Il programma dettagliato dell’evento

La giornata inizia alle 6:15 con il ritrovo nel piazzale della Locomotiv dove i partecipanti potranno lasciare borse e tappetini in un’area dedicata. Dalle 6:30 alle 7:15 i gruppi si suddividono in base al livello di preparazione fisica: corsa veloce, media, lenta e cammino. Ogni partecipante potrà scegliere l’attività più adatta alle proprie esigenze, guidato da istruttori qualificati.

Alle 7:20 il gruppo farà ritorno al piazzale per un momento di ristoro, seguito da una lezione di Yoga e Pilates alle 7:30. Le lezioni, tenute da professionisti del settore, si svolgeranno all’aperto, immersi nell’atmosfera suggestiva del castello. In caso di maltempo le attività si trasferiranno nella Palazzina del Comandante garantendo comunque un’esperienza di qualità.

L’evento si concluderà alle 8:15 dopo un’intensa mattinata dedicata al benessere e alla scoperta di uno dei monumenti più iconici di Brescia. La partecipazione è riservata a chi si è iscritto, con un costo di 15 euro per l’intero periodo.

L’importanza di We love castello 2026

We love castello 2026 è molto più di una semplice rassegna di eventi: è un progetto pensato per valorizzare il patrimonio culturale della città, offrendo ai cittadini e ai turisti l’opportunità di vivere esperienze uniche in un contesto storico. Attraverso iniziative come Run, Yoga & Pilates il castello diventa un luogo di aggregazione, dove sport, cultura e benessere si fondono in un’unica esperienza.

Questa edizione del 2026 si distingue per la sua capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai più sportivi ai semplici appassionati di storia e cultura. Ogni appuntamento è studiato per offrire un’esperienza diversa, sfruttando al meglio le potenzialità del castello e delle sue strutture.

Come partecipare

Per partecipare a Run, Yoga & Pilates del 30 luglio, è necessario iscriversi con anticipo. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti e includono la partecipazione a tutte le attività previste nel programma. Il costo di 15 euro per l’intero periodo rappresenta un investimento accessibile per vivere un’esperienza unica nel cuore di Brescia.

Per ulteriori informazioni e per effettuare l’iscrizione, è possibile consultare il sito ufficiale di Corri per Brescia o contattare direttamente gli organizzatori. Non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile tra sport e cultura, nel suggestivo scenario del Castello di Brescia.