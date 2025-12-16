Salute Inclusiva per Migranti: L’Impegno Indispensabile per un Futuro Sostenibile

Il 16 dicembre, nella prestigiosa Sala Koch del Senato, si è svolto un incontro fondamentale per discutere del tema della salute inclusiva. L’evento, organizzato dall’INMP (Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti) in collaborazione con il Ministero della Salute, è stato voluto dal senatore Marco Lisei. Questa occasione ha permesso di riflettere sull’importanza di garantire a tutti i cittadini, in particolare ai più vulnerabili, un accesso equo ai servizi sanitari.

Il ruolo dell’INMP nel promuovere la salute

Durante l’evento, il direttore generale dell’INMP, Cristiano Camponi, ha evidenziato che la pari dignità sociale può essere raggiunta solo attraverso l’eliminazione degli ostacoli che ostacolano lo sviluppo integrale delle persone. L’INMP si impegna quotidianamente per realizzare questa missione, operando direttamente sul campo e instaurando relazioni significative con le comunità più vulnerabili. È essenziale superare le barriere sociali e amministrative, spesso generate da una pubblica amministrazione frammentata, mediante un lavoro di rete e collaborazione con il terzo settore.

Testimonianze e storie di inclusione

Il presidente del Consiglio di indirizzo dell’INMP, Tonino Cantelmi, ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione a coloro che sono definiti i “dimenticati” e i “rifiutati”. La missione dell’Istituto non si limita a supportare chi, pur trovandosi in condizioni difficili, ha un posto nella società. Essa si rivolge principalmente a chi vive nell’ombra, senza alcun riconoscimento. Cantelmi ha esortato tutti a mantenere il focus su queste persone, conferendo un significato profondo al loro operato.

Una sanità che abbraccia le diversità

Il convegno ha rappresentato un’importante opportunità per presentare il volume intitolato ‘Oltre le barriere – Storie e azioni per una salute che include’. Questo lavoro raccoglie dati, esperienze e testimonianze significative, frutto di un impegno congiunto con il Ministero della Salute. L’obiettivo è rafforzare la dimensione equitativa del Servizio Sanitario Nazionale. Durante l’evento, diverse personalità, tra cui il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, hanno partecipato attivamente al dibattito, sottolineando l’importanza di un approccio inclusivo nella sanità.

Strategie per affrontare le disuguaglianze

L’INMP, Istituto Nazionale per la Medicina dei Popoli, rappresenta un ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale. Si dedica a promuovere la salute e l’inclusione sociale, operando non solo a livello nazionale, ma anche in contesti internazionali. Grazie a una rete di servizi, che include ambulatori di prossimità e unità mobili, l’Istituto si impegna a combattere le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari e a contrastare la povertà sanitaria. L’approccio adottato unisce rigor scientifico, ascolto attivo e responsabilità sociale, creando un modello di sanità pubblica tarato sulle esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il futuro della salute inclusiva

La presentazione del volume ha offerto uno spazio di discussione sul ruolo delle istituzioni nel costruire un sistema di salute inclusivo. È essenziale che le politiche sanitarie siano orientate verso una maggiore equità, affinché ogni individuo, indipendentemente dal proprio background, possa ricevere le cure necessarie. Durante il convegno, è stata sottolineata l’importanza di raccogliere e condividere esperienze concrete per sviluppare strategie efficaci in risposta alle sfide attuali.

Il convegno ‘Oltre le barriere’ ha rappresentato un passo significativo verso la realizzazione di un sistema sanitario più equo e inclusivo, in grado di rispondere alle esigenze di tutte le popolazioni, in particolare quelle più vulnerabili. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile superare le disparità esistenti e garantire a tutti il diritto alla salute.