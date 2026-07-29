Salute mentale in azienda: come il Belgio affronta i rischi psicosociali nel settore edile

Nel panorama lavorativo odierno, la salute mentale sta guadagnando sempre più attenzione. Un progetto pilota in Belgio, denominato Building Mental Resilience sta facendo scuola nel settore edile, dimostrando come sia possibile affrontare i rischi psicosociali in modo strutturato e innovativo.

L’iniziativa, parte di una campagna più ampia promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) mira a sensibilizzare e promuovere il benessere psicologico nei luoghi di lavoro. Il progetto belga, in particolare, ha coinvolto 10 imprese edili nelle Fiandre Orientali, offrendo un modello replicabile per altri settori.

L’approccio partecipativo e integrato del progetto

Il cuore del progetto risiede nel suo approccio partecipativo che ha coinvolto oltre 200 rappresentanti del mondo imprenditoriale, dei lavoratori, della medicina e dell’accademia. Questo metodo ha permesso di sviluppare soluzioni su misura, adattabili alle esigenze specifiche di ciascuna azienda.

Uno degli aspetti più innovativi è stato l’adozione di una prevenzione integrata che va oltre la semplice gestione dei problemi quando si manifestano. Il progetto ha puntato su una prevenzione primaria e secondaria cercando di identificare e mitigare i rischi prima che diventino critici.

Strumenti flessibili per un impatto duraturo

Le aziende coinvolte hanno ricevuto strumenti strutturati ma flessibili, che potevano essere adattati alle loro specifiche esigenze. Questo ha permesso di affrontare tematiche complesse come lo stigma legato alla salute mentale e la promozione di un clima di apertura e supporto.

I primi incontri con le aziende sono stati fondamentali per identificare le necessità e le sfide specifiche. Successivamente, sono state proposte diverse opzioni di intervento, che potevano essere implementate nell’arco di 9-12 mesi. Questo approccio ha permesso di personalizzare le soluzioni, aumentando la loro efficacia e accettazione.

Le lezioni apprese e le sfide affrontate

Il progetto ha offerto preziose lezioni su come affrontare la salute mentale sul lavoro. Una delle principali è l’importanza di un approccio flessibile che possa adattarsi alle diverse realtà aziendali. Tuttavia, questa flessibilità può anche rappresentare una sfida, poiché può ostacolare l’integrazione a lungo termine delle iniziative.

Un’altra lezione cruciale riguarda la necessità di un quadro strutturato per guidare l’attuazione del progetto. Senza un piano chiaro, è difficile garantire che la salute mentale diventi una priorità duratura nelle politiche aziendali.

La presenza di un facilitatore interno è stata identificata come un fattore chiave per il successo. Questa figura è responsabile di sostenere la comunicazione, monitorare l’attuazione e integrare le azioni nella struttura organizzativa, promuovendo un impegno a lungo termine.

Le implicazioni finanziarie e la trasferibilità del modello

Il progetto ha beneficiato di finanziamenti statali, che hanno permesso di offrire sessioni di formazione e coaching alle aziende coinvolte. Tuttavia, è emerso che, senza questo supporto, alcune imprese avrebbero trovato difficile sostenere i costi dell’iniziativa.

Nonostante sia stato sviluppato per il settore edile, l’approccio del progetto è facilmente adattabile ad altri settori. La struttura e la metodologia sono state concepite per essere trasferibili a condizione che vengano apportati adeguamenti per riflettere le dinamiche specifiche di ciascun contesto.

Le sue lezioni e i suoi strumenti offrono spunti preziosi per qualsiasi organizzazione desiderosa di promuovere il benessere psicologico dei propri dipendenti.