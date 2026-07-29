Fdirect introduce nuove funzionalità per ottimizzare le relazioni commerciali nel settore farmaceutico

Nel panorama sempre più complesso e competitivo della distribuzione farmaceutica, Fdirect si conferma come un punto di riferimento innovativo. La piattaforma digitale ha recentemente ampliato le sue funzionalità, introducendo nuove soluzioni pensate per rafforzare le relazioni commerciali tra industria farmaceuticadistribuzione intermedia e canale retail.

Nuove opportunità per la distribuzione intermedia

La principale novità introdotta da Fdirect riguarda l’integrazione di funzionalità dedicate al distributore intermedio. Questa evoluzione consente di gestire in un unico ambiente digitale le relazioni commerciali sia con il pubblico retail sia con le aziende farmaceutiche. Le farmacie e le parafarmacie possono così soddisfare tutte le proprie esigenze di approvvigionamento, acquistando sia dall’industria sia dalla distribuzione intermedia.

Per i distributori intermedi, questa innovazione rappresenta un’opportunità senza precedenti. È possibile ricevere proposte commerciali personalizzate direttamente in piattaforma, ordinare in pochi click e pubblicare le proprie offerte commerciali a migliaia di farmacie e parafarmacie. Inoltre, strumenti di comunicazione avanzati ottimizzano il processo di raccolta ordini, rendendo le operazioni più efficienti e redditizie.

Vantaggi per le aziende farmaceutiche

Le aziende farmaceutiche beneficiano anch’esse delle nuove funzionalità di Fdirect. La piattaforma consente di potenziare le relazioni commerciali con i distributori intermedi e il pubblico retail, condividendo offerte commerciali in modo mirato e raccogliendo gli ordini in un unico ambiente digitale. Questo approccio integrato favorisce un significativo recupero di tempo e marginalità, ottimizzando i processi decisionali.

Benefici per le farmacie e parafarmacie

Le farmacie e parafarmacie trovano in Fdirect un alleato prezioso per l’approvvigionamento di prodotti. Grazie alle nuove funzionalità, è possibile accedere a condizioni commerciali dedicate, ordinare in pochi click sia dall’industria sia dalla distribuzione intermedia e usufruire di promozioni a tempo. Inoltre, la piattaforma consente di prenotare prodotti stagionali o nuovi lanci, garantendo un servizio completo e personalizzato.

Marco Di Tonto, CEO and co-founder di Fdirect, commenta: «Se inizialmente la nostra soluzione poteva essere percepita come dedita alle sole relazioni dirette tra industria e farmacia, oggi Fdirect completa la propria evoluzione in maniera naturale. Come un’infrastruttura ferroviaria che dopo aver consolidato la prima tratta si espande per raggiungere soggetti precedentemente non coinvolti, anche la nostra piattaforma amplia la propria infrastruttura per consentire al Distributore Intermedio di massimizzare le proprie relazioni a monte verso l’industria e a valle verso i clienti Retail. Tale sviluppo conferma come, fin dall’inizio, Fdirect sia stata ideata come soluzione innovativa in grado di liberare valore incrementale nelle relazione commerciali della distribuzione farmaceutica B2B, per rispondere ad un bisogno generato da un contesto di mercato sempre più complesso e competitivo».

Con questo ampliamento di funzionalità, Fdirect consolida il proprio ruolo di infrastruttura digitale per l’intera filiera distributiva del farmaco B2B, offrendo soluzioni avanzate e innovative per tutti gli attori coinvolti.