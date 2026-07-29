Egitto Essenziale: alla scoperta della cosmesi egizia attraverso gli odori

Immagina di camminare lungo le antiche sponde del Nilo, circondato dai profumi intensi di unguenti, oli e resine. Questo è ciò che il Museo Egizio di Torino ti propone con il percorso Egitto Essenziale un’esperienza sensoriale dedicata alle famiglie che desiderano scoprire i segreti della cosmesi egizia attraverso l’olfatto.

Gli antichi egizi erano maestri nell’arte di prendersi cura del proprio corpo, utilizzando le proprietà delle piante e dei minerali per esaltare la bellezza e ottenere benessere. Questo percorso guidato rivela aspetti curiosi e affascinanti di una tradizione millenaria, permettendo ai partecipanti di immergersi in un mondo di profumi e aromi.

La cosmesi egizia: un viaggio tra profumi e rimedi naturali

Gli egizi consideravano unguenti, oli profumati, spezie e legni come beni preziosi. Questi elementi non solo erano utilizzati per la cura del corpo, ma anche nelle cerimonie religiose e funerarie. Durante il percorso, i partecipanti potranno annusare appositi totem distribuiti lungo il museo, che evocano le note olfattive tipiche della vita lungo il Nilo.

Tra i profumi più utilizzati dagli egizi troviamo la mirra il incenso e l’olio di mandorle. Questi ingredienti erano spesso combinati per creare miscele uniche, capaci di esaltare la bellezza e di purificare il corpo e lo spirito. La visita guidata svela anche alcuni rimedi naturali un po’ fantasiosi, che gli egizi utilizzavano per migliorare il proprio aspetto fisico.

L’importanza delle resine profumate

Le resine profumate giocavano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e religiosa degli egizi. Bruciate durante le cerimonie, queste resine erano considerate un’offerta agli dei e un mezzo per purificare l’ambiente. Durante il percorso, i partecipanti potranno apprezzare l’intensità di questi aromi e comprendere il loro significato simbolico.

Dettagli pratici per partecipare

Il percorso Egitto Essenziale è disponibile in diverse date: giovedì 23, venerdì 24, sabato 25, domenica 26 agosto e giovedì 30 agosto, alle ore 10:10. La durata della visita è di 90 minuti e il costo è di € 5,00 escluso il biglietto d’ingresso.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando l’Ufficio Informazioni e Prenotazioni al numero 011 4406903 o via email all’indirizzo info@. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 19:00, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica, immersa nei profumi e nei segreti dell’antico Egitto. Egitto Essenziale è un viaggio sensoriale che ti permetterà di scoprire una cultura affascinante attraverso l’olfatto, coinvolgendo tutti i sensi in un’esperienza indimenticabile.