I workout che si possono seguire per migliorare la propria condizione fisica sono davvero numerosi. Alcuni di questi sono più famosi e conosciuti nel mondo. Scopriamo insieme quali sono i tre programmi di allenamento più famosi nel mondo.

Workout più famosi al mondo

Nel mondo ci sono alcuni workout che risultano essere molto conosciuti. Vediamo quali sono tre dei più famosi del globo.

Body Revolution

Il workout body revolution è stato ideato da una nota personal trainer americana di nome Jillian Michaels.

Questo programma di allenamento è formato da video di 30 minuti che devono essere seguiti per 6 giorni alla settimana ed è suddiviso in 3 fasi. La durata dell’allenamento è di 12 settimane ed è adatto a coloro che si approcciano per la prima volta al workout per mettersi in forma.

Top body challenge

La top body challenge è stata ideata dalla personal trainer francese Lucile Woodward. Si tratta di una guida in formato pdf che presenta 3 workout a settimana a cui si possono aggiungere delle sessioni di cardio. Il workout è formato da 3 round da 10 minuti l’uno in cui si svolgono 3 tipi di esercizi per ogni round. In totale la durata è quindi di 30 minuti.

Focus T25

Il personal trainer Shaun T ha ideato il programma Focus T25. Questo è una versione meno impegnativa del noto programma Insanity sempre da lui ideato. Prevede video da 25 minuti + 3 minuti di defaticamento da seguire 5 giorni alla settimana. Il workout è ideale sia per uomini che per donne.