Sanremo in festa e l’oroscopo dell’Ariete: appuntamenti, eventi e atmosfere

Durante la settimana del Festival di Sanremo la città si apre oltre il palco dell’Ariston, trasformandosi in un circuito di eventi diffusi. Tra concerti, talk, spazi radiofonici e iniziative benefiche la manifestazione coinvolge piazze, ville storiche e il porto. L’offerta collaterale mira a prolungare l’attenzione sul tessuto culturale locale e a creare sinergie tra operatori, artisti e pubblico.

La mappa degli eventi: dove succede tutto

Attorno al Teatro Ariston si concentra la maggior parte delle iniziative legate alla settimana del Festival. Dal palco di Porto Sole a piazza Colombo, passando per le ville storiche come Villa Ormond e Villa Nobel, la città ospita eventi diffusi che integrano la programmazione ufficiale. Tra le presenze fisse si segnala Casa Sanremo, arrivata al diciannovesimo anno di attività e concepita come hub della musica italiana, con appuntamenti programmati fino al 28 febbraio. Il PalaItalia Enit, nei pressi di piazza Colombo, completa il quadro offrendo incontri che spaziano dal panorama musicale ai salotti culturali.

Palchi e format principali

In continuità con gli spazi già descritti, la rete di palchi e punti media rafforza la presenza professionale in città. La SIAE conserva un punto nevralgico pensato per i professionisti e per gli artisti.

Di fronte all’Ariston, il palco di Piazza Borea d’Olmo viene utilizzato per dirette e per esibizioni aperte al pubblico. Il grande Suzuky Stage in piazza Colombo ospita ogni sera artisti di rilievo, attirando flussi continui di fan e collegamenti televisivi con le trasmissioni del giorno.

Media, villaggi e presenze editoriali

Il festival attira un ampio presidio radiofonico. Il Villaggio delle Radio, inaugurato in corso Imperatrice con il sindaco, riunisce emittenti nazionali come RTL e Radio Number One.

Allo stesso tempo, la rivista Rolling Stone allestisce due popup — uno al Cinema Teatro Centrale e l’altro sulla spiaggia dei Bagni Italia — offrendo talk e ospiti dedicati alla kermesse.

Spazi per il dialogo e il racconto televisivo

Questi luoghi fungono da piattaforme per interviste, approfondimenti e contenuti in tempo reale.

Prima Festival in via Mameli si conferma elemento centrale del racconto televisivo dell'evento. Le aree Enicarpet anticipano le passerelle dei protagonisti. Nel parco est di Villa Ormond il Villaggio del Festival unisce musica, sfilate e DJ set. Il pubblico potrà partecipare a interviste e party nella fascia mattutina e pomeridiana.

Iniziative sociali e progetti culturali

L’Istituto Giannina Gaslini è presente a Sanremo con un progetto articolato rivolto alle famiglie. Vengono presentati i ranuncoli “Giannina” di Biancheri Creazioni a sostegno del nuovo ospedale pediatrico. Una cena benefica, sold out, e uno spettacolo pirotecnico hanno aperto il ciclo di appuntamenti. Al corner Gaslini in via Escoffier sono previste attività per famiglie e raccolte a offerta libera. Sono attesi ulteriori eventi e iniziative solidali durante la manifestazione.

Nel dettaglio, martedì 24 febbraio è programmata la mototerapia con Vanni Oddera, seguita da un incontro con le principesse rivolto ai più piccoli.

Giovedì 26 febbraio Mattia Villardita incontrerà il pubblico e i volontari. Venerdì i Supereroi Acrobatici animeranno via Escoffier con uno spettacolo acrobatico calato dagli edifici.

Queste iniziative sottolineano la capacità del festival di coniugare intrattenimento e impegno sociale, integrando proposte per famiglie e attività rivolte al volontariato locale.

Arte e proposte espositive

La componente visiva emerge con la collettiva diffusa FESTIVART 2026, che apre il 27 febbraio nella Sala Ferret del Casinò Municipale. La rassegna propone un percorso tra pittura, suoni ed emozioni e ripercorre luoghi storici come La Pigna.

La mostra si svolge dal 22 febbraio al 1 marzo e mira a creare un circuito itinerante che accompagni il pubblico dal centro cittadino al cuore storico. L’intento è favorire la fruizione delle opere in spazi urbani non convenzionali.

Un messaggio per l'Ariete

Secondo il consiglio del giorno pubblicato il 25/02/2026 alle 20:59, le relazioni scorrono più agevolmente e le conversazioni trovano il tono adeguato grazie a un assetto astrologico favorevole.

Il suggerimento va inteso come spunto operativo più che come prescrizione. Chi interpreta l'indicazione potrà moltiplicare le occasioni di incontro scegliendo momenti e luoghi adatti a esprimersi al meglio, così come la città offre molteplici palcoscenici di contatto.

Sanremo resta un centro pulsante di musica, media e cultura, con il villaggio del festival che mantiene un calendario fitto di eventi e iniziative.

Partecipare, contribuire e muoversi con sicurezza sono le parole chiave per chi intende sfruttare al meglio questa settimana intensa.