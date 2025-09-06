Scoperte innovative nel trattamento del carcinoma mammario triplo negativo

Il carcinoma mammario triplo negativo rappresenta una delle sfide più ardue nella lotta contro il cancro, non soltanto per la sua aggressività, ma anche per la scarsità di opzioni di trattamento disponibili. Recenti ricerche condotte dal Dipartimento di Senologia del Pascale, in collaborazione con lo SBARRO Institute di Philadelphia, hanno messo in luce un possibile bersaglio terapeutico: la proteina NONO. Questa scoperta potrebbe segnare un punto di svolta nella gestione di una malattia che richiede urgentemente nuove strategie terapeutiche.

Il ruolo della proteina NONO nell’immunità innata

I dati suggeriscono che la proteina NONO possa giocare un ruolo cruciale nella regolazione dell’immunità innata, la quale rappresenta la prima linea di difesa del nostro organismo contro le malattie. Nelle cellule del carcinoma mammario triplo negativo, è stata osservata una sovraespressione di NONO, suggerendo che livelli elevati di questa proteina possano interferire con le risposte immunitarie naturali.

La ricerca ha dimostrato che abbattere i livelli di NONO, sia attraverso silenziamento genico con siRNA sia tramite un inibitore chimico, può attivare una risposta immunitaria. Questo suggerisce che ridurre NONO non solo potrebbe contribuire a combattere il tumore, ma anche a “risvegliare” le difese naturali del corpo. Si tratta di un approccio innovativo che potrebbe trasformare il modo in cui si affronta questa forma di cancro.

Case study: il team di ricerca del Pascale

Lo studio, guidato da Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Senologia, insieme ai ricercatori Luigi Alfano, Carmelina Iannuzzi e Antonio Giordano, ha avviato un programma di ricerca focalizzato sul carcinoma mammario triplo negativo. Questa collaborazione internazionale ha già mostrato risultati promettenti, suggerendo che gli inibitori di NONO potrebbero essere utilizzati in combinazione con farmaci che modulano i checkpoint immunitari, già efficaci in altri tipi di tumore.

Secondo De Laurentiis, sebbene i risultati siano preliminari, indicano una direzione promettente per affrontare una malattia in cui la necessità di nuove terapie è estremamente alta. Questo approccio multidisciplinare rappresenta un esempio di come la collaborazione tra le istituzioni possa portare a scoperte vitali nel campo della ricerca oncologica.

Prospettive future e implicazioni cliniche

Questa scoperta apre la strada a nuove strategie terapeutiche combinate, potenzialmente in grado di migliorare le risposte dei pazienti al trattamento. La possibilità di integrare inibitori di NONO con altri farmaci rappresenta una strategia innovativa che potrebbe migliorare significativamente la prognosi per i pazienti affetti da carcinoma mammario triplo negativo.

È fondamentale continuare a monitorare i progressi in questo campo e valutare i risultati attraverso studi clinici. Le implicazioni di questa ricerca potrebbero non solo migliorare le opzioni di trattamento per i pazienti, ma anche contribuire a una comprensione più profonda delle dinamiche immunitarie nel contesto del cancro.