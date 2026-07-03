Scopri come la nutrizione clinica può trasformare l’alimentazione in un potente strumento terapeutico

La nutrizione clinica rappresenta un campo affascinante e in continua evoluzione, dove l’alimentazione diventa un potente strumento terapeutico. Non si tratta semplicemente di mangiare meglio, ma di comprendere come il cibo possa influenzare la salute, prevenire malattie e supportare terapie esistenti.

Questa disciplina va oltre la semplice dieta sana, analizzando le abitudini alimentari, il metabolismo e gli aspetti psicologici legati al cibo. Un approccio multidisciplinare che coinvolge dietisti, medici, psicologi e altri professionisti per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Le competenze dell’esperto in nutrizione clinica

Diventare esperto in nutrizione clinica significa acquisire competenze specifiche che vanno dalla valutazione delle abitudini alimentari alla comprensione dei principali disturbi e squilibri. Tra le competenze richieste:

Valutazione delle abitudini alimentari tramite anamnesi e diario nutrizionale

Conoscenza dei principali disturbi e squilibri, come obesità, intolleranze e disturbi del comportamento alimentare

Basi di nutrigenetica, nutraceutica e metabolismo

Comprensione del legame tra nutrizione clinica e comportamento alimentare

Capacità di dialogare con altre figure professionali in équipe multidisciplinare

Aggiornamento sulle terapie nutrizionali e sulla diagnostica

Il Master in Nutrizione Clinica Unicusano

Il Master online in Nutrizione Clinica dell’Università Niccolò Cusano è un percorso formativo di I livello, della durata di un anno, che prevede 1500 ore di studio e 60 CFU. Questo master, erogato in modalità e-learning, fornisce aggiornamenti in tema di diagnostica e terapie nutrizionali con un approccio ampio e completo.

Il programma copre vari argomenti, tra cui:

Principi di nutrizione clinica e metabolismo

Metodologia dell’anamnesi e del diario alimentare

Allergie e intolleranze alimentari

Nutrigenetica e nutraceutica

Alimentazione e patologie gastroenterologiche

Diagnostica nutrizionale (laboratorio e test psicologici)

Modelli dietetici applicati

Approccio ai disturbi alimentari e nutrizione clinica nelle patologie metaboliche come obesità e diabete

A chi è rivolto il master

Il master si rivolge a medici, biologi, dietisti, psicologi e insegnanti di sostegno, e più in generale a figure professionali che intervengono nell’ambito della nutrizione. È utile per:

Medici e biologi che vogliono approfondire gli aspetti clinico-nutrizionali legati alla prevenzione o alla gestione di patologie croniche

Dietisti che desiderano aggiornare il profilo su diagnostica e disturbi alimentari

Psicologi che lavorano su comportamento alimentare e vogliono integrare una prospettiva nutrizionale

Insegnanti di sostegno e figure educative che vogliono comprendere il legame tra alimentazione, apprendimento e benessere

Professionisti di contesti sanitari, educativi o preventivi che vogliono sviluppare una competenza nutrizionale strutturata

Sbocchi professionali e limiti

Il Master in Nutrizione Clinica non sostituisce i titoli abilitanti già previsti dalla normativa per l’esercizio delle professioni sanitarie. Tuttavia, offre numerosi sbocchi professionali per chi ha già un titolo coerente con l’area salute o formazione, come:

Aggiornamento professionale per figure sanitarie già abilitate

Integrazione di competenze nutrizionali in contesti clinici, educativi o preventivi

Supporto a percorsi multidisciplinari in cui nutrizione, psicologia e medicina si incontrano

Educazione alimentare nei limiti del proprio profilo professionale

Sviluppo di competenze in ambito wellness, prevenzione e formazione

Studiare nutrizione clinica online con Unicusano offre la flessibilità necessaria per chi già lavora e non può frequentare lezioni in presenza. Il percorso è erogato in modalità e-learning, con materiali accessibili a distanza in totale flessibilità.

Riepilogo dati principali:

Livello: Master universitario di I livello

Master universitario di I livello Durata: annuale

annuale Monte ore: 1500

1500 CFU: 60

60 Modalità: online / e-learning

online / e-learning Conclusione: prova finale

prova finale Titolo: Diploma di Master di I livello in Nutrizione Clinica

L’università Niccolò Cusano è un ateneo telematico riconosciuto dal MUR: il titolo rilasciato ha pieno valore legale.