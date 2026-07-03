Gestire la salute in azienda con la stazione Pixformance

Molte imprese cercano soluzioni pratiche per migliorare la salute dei propri collaboratori senza gravare sulle attività quotidiane. La stazione Pixformance è un dispositivo medico certificato CE (MDR UE /745) pensato per l’ambiente aziendale: analizza il movimento, guida l’utente con un trainer virtuale e consente di svolgere allenamenti funzionali autonomi e basati su evidenze cliniche.

Progettata per integrarsi in spazi aziendali contenuti, la stazione misura e valuta la performance motoria in tempo reale attraverso la scansione di 25 punti articolari. Questa capacità tecnica permette correzioni immediate durante l’esercizio, replicando in modo digitale molte delle funzioni di un personal trainer tradizionale.

Caratteristiche tecniche e modalità operative della stazione

La stazione è dotata di una telecamera 2D Full HD con sensore di profondità che acquisisce i dati del corpo in pochi secondi; il sistema elabora questi dati e restituisce indicazioni sullo schermo touch da 49 pollici. Dal punto di vista pratico, l’installazione richiede circa 6 m² di spazio e una distanza di lavoro compresa tra 160 e 230 cm dal dispositivo, con 100–150 cm liberi lateralmente a seconda dell’esercizio. Il peso della struttura è di circa 65 kg e la connessione Internet è necessaria per sfruttare tutte le funzionalità della piattaforma.

Dal catalogo digitale si possono selezionare oltre 700 esercizi funzionali, molti dei quali eseguibili sia con che senza attrezzi (manubri leggeri, palle mediche, fasce elastiche, ecc.). Ogni programma o singolo esercizio è associato a un codice QR per un accesso semplice e illimitato alla stazione.

Modalità di allenamento e personalizzazione

La stazione supporta diverse formule: dall’allenamento individuale in autonomia con correzione digitale in tempo reale, a soluzioni intensive con monitoraggio periodico del trainer che adegua i piani via piattaforma online. Con tre dispositivi installati è possibile organizzare sessioni di circuit training per piccoli gruppi, replicando dinamiche simili a quelle di una palestra ma con una supervisione virtuale continua.

Benefici concreti per l’azienda e i dipendenti

L’introduzione di una soluzione come Pixformance genera più vantaggi tangibili: la possibilità di allenarsi senza la presenza costante di un istruttore riduce i costi operativi e permette una maggiore frequenza di utilizzo da parte dei dipendenti. Studi e implementazioni aziendali mostrano una riduzione documentata delle assenze che va mediamente da 2 a 6 giorni lavorativi per anno per dipendente, con impatto positivo su produttività e concentrazione.

Dal punto di vista fiscale, l’investimento in fitness aziendale è strutturato in modo vantaggioso: le aziende possono usufruire di una deducibilità fino a 600 € per dipendente all’anno rendendo l’adozione di questi strumenti sostenibile anche per realtà di medie dimensioni. In termini di gestione delle risorse umane, una palestra moderna in azienda può contribuire a fidelizzare il personale e a rafforzare l’employer branding aumentando l’attrattività sul mercato del lavoro.

Impatto sull’organizzazione e sul clima aziendale

Oltre ai benefici individuali sulla mobilità, la forza e la coordinazione, le formule di gruppo favoriscono il team building e la motivazione collettiva. La flessibilità d’uso, che consente sessioni brevi durante le pause, rende possibile conciliare impegni professionali e attività fisica senza sacrificare ore di lavoro. Tutto ciò si traduce in una maggiore soddisfazione dei dipendenti e in un ambiente più dinamico.

Servizi di supporto, manutenzione e avvio

L’offerta commerciale include consulenza per la progettazione degli spazi, installazione, formazione iniziale in sede e supporto tecnico sia hardware sia software. In caso di guasti la fornitura dei pezzi di ricambio è prevista, così come aggiornamenti automatici per nuovi programmi di allenamento e migliorie alla piattaforma online. Per agevolare il lancio interno, viene fornito un pacchetto marketing personalizzabile per materiali stampati e digitali.

Le soluzioni di pagamento includono acquisto e leasing, con consulenza per costruire il piano finanziario più adatto all’azienda. Questo approccio integrato mira a rendere l’adozione della stazione semplice, rapida e scalabile in funzione delle dimensioni dell’azienda e degli obiettivi di salute sul lavoro.