La dott.ssa Francesca Monaco è una biologa specializzata in nutrizione clinica e nutrigenetica operante a Roma in Piazza Ungheria 6. Il suo scopo principale è quello di guidare ogni paziente verso una comprensione più profonda del proprio organismo, fornendo indicazioni alimentari che siano gustose, sane e in sintonia con le esigenze fisiche e mentali.

Servizi proposti: dalle visite in studio alla consulenza online

Monaco mette a disposizione tre tipologie di appuntamento: visite in studio per adulti, visite per bambini in sedi selezionate, e consulenze remote tramite piattaforme digitali. Gli orari flessibili e la possibilità di prenotare online consentono di risparmiare tempo, mentre i pagamenti possono avvenire con carta, contanti o bonifico, a seconda della preferenza del paziente.

Visite nutrizionali di ingresso e di controllo

La prima visita nutrizionale comprende un’analisi dettagliata delle abitudini alimentari, dello stato di salute e di eventuali sintomi specifici. Successivamente, le visite di controllo monitorano i progressi, permettendo di aggiustare la dieta in base ai risultati clinici e agli obiettivi personali. Ogni incontro dura abbastanza da garantire una valutazione completa e personalizzata.

Diagnostica avanzata: nutrigenetica e microbiota

Presso lo studio è possibile eseguire test di nutrigenetica che analizzano il profilo genetico del paziente per identificare predisposizioni metaboliche e risposte nutrizionali specifiche. Parallelamente, vengono proposte analisi del microbiota intestinale, vaginale ed endometriale strumenti essenziali per un approccio terapeutico mirato e per ottimizzare la risposta immunitaria e metabolica.

Vantaggi di una dieta basata sul DNA

Il risultato dei test genetici consente di stilare una dieta altamente personalizzata capace di incrementare l’efficacia dei regimi alimentari tradizionali, ridurre il rischio di intolleranze e migliorare la qualità della vita. La dott.ssa Monaco utilizza questi dati per consigliare integratori, scegliere gli alimenti più indicati e impostare strategie di timing dei pasti.

Come entrare in contatto e prenotare

Per richiedere informazioni o fissare un appuntamento, è sufficiente telefonare al numero 06 559… oppure utilizzare il servizio di prenotazione online disponibile sul sito. Le richieste possono includere sia consulenze in presenza che televisite garantendo la massima flessibilità a chiunque desideri intraprendere un percorso di miglioramento della salute alimentare.

Feedback dei pazienti

Le recensioni verificate mostrano un elevato grado di soddisfazione: i pazienti descrivono la dottoressa come competente, empatica e scrupolosa apprezzando soprattutto la chiarezza delle spiegazioni e l’approccio umano. Feedback recenti (giugno-settembre 2026) sottolineano l’efficacia delle consulenze nutrizionali e la precisione dei test genetici nel raggiungimento degli obiettivi di salute.