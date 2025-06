Scopri la nuova linea vegana Pure Olive di Cien per una bellezza naturale

Sei mai stato in un supermercato e hai visto un prodotto che ti ha fatto dire: “Devo provarlo!”? È esattamente ciò che potrebbe succedere con la nuova linea vegana Pure Olive di Cien, disponibile nei negozi Lidl. Con un approccio fresco e innovativo, Cien ha deciso di sorprendere tutti noi, portando un tocco di natura e qualità nel mondo della bellezza a prezzi davvero accessibili.

I tesori dell’olio d’oliva

L’olio d’oliva non è solo un delizioso condimento per le nostre insalate, ma è anche un vero e proprio elisir di bellezza. Sì, hai capito bene! Questo ingrediente è noto da secoli per le sue proprietà benefiche non solo in cucina, ma anche per la nostra pelle. Nonostante alcuni possano pensare che l’olio di oliva lasci la pelle unta, in realtà si assorbe rapidamente, rendendolo ideale per qualsiasi tipo di pelle, specialmente durante l’estate. E chi non vorrebbe una pelle idratata e luminosa, giusto?

La nuova linea Pure Olive

La gamma Pure Olive include quattro articoli chiave: una crema viso, una crema mani, un shower gel e una lozione corpo. Ogni prodotto è realizzato con olio d’oliva biologico e presenta un packaging moderno e accattivante, perfetto per chi ama il design. Ogni volta che aprirai uno di questi flaconi, sarà come un piccolo invito a prendersi cura di sé e a ritagliarsi un momento di coccole.

Shower gel: un risveglio per la pelle

Immagina di tornare a casa dopo una lunga giornata e di concederti una doccia rinfrescante con il nuovo shower gel Cien. Grazie alla sua formula delicata, a base di olio di oliva bio, questo gel non solo deterge, ma rinvigorisce anche la pelle, lasciandola morbida e profumata. La confezione da 300 ml ha un prezzo di soli 1,79 euro, un vero affare!

Lozione corpo: un abbraccio di idratazione

Durante i caldi mesi estivi, la tua pelle ha bisogno di una dose extra di attenzione. La lozione corpo Pure Olive è perfetta per nutrire e idratare a fondo. Grazie alle sue proprietà emollienti, offre 24 ore di idratazione, rendendo la pelle liscia e setosa. E il prezzo? Solo 2,19 euro per 300 ml di pura bellezza!

Crema viso: luminosità a lungo termine

Se hai mai desiderato una pelle radiosa e idratata, la crema viso Pure Olive è ciò che fa per te. Adatta a tutti i tipi di pelle, non solo rinfresca e idrata, ma può essere utilizzata anche come base per il trucco. Applicala al mattino e preparati a ricevere complimenti, ma non dimenticare di usarla anche la sera per un trattamento notturno! Confezione da 75 ml a soli 2,19 euro.

Crema mani: addio mani secche!

Le mani sono spesso trascurate, ma meritano le stesse attenzioni del viso. La crema mani Pure Olive, grazie alle proprietà lenitive dell’olio d’oliva, è perfetta per ripristinare la morbidezza anche nelle giornate più secche. Confezione da 75 ml a solo 1,79 euro. Chi non vorrebbe mani vellutate?

Conclusione: bellezza accessibile

Cien ci dimostra che prendersi cura della propria pelle non deve essere un lusso. Con la linea vegana Pure Olive, ogni piccolo gesto di bellezza diventa un momento di piacere. Perciò, perché non concedersi un po’ di coccole? La tua pelle ti ringrazierà!