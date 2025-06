Una mattinata indimenticabile di sport e inclusione per i giovani atleti del Bambino Gesù

Immagina una mattinata di sole, risate e sport, dove il divertimento si mescola all’inclusione. Questo è ciò che è accaduto presso la sede di Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, in occasione della ‘Giornata del cuore’. Circa 40 bambini e ragazzi con disabilità neuromotoria e sindromi rare, accompagnati dalle loro famiglie, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, all’insegna di attività ludico-sportive pensate per loro.

L’arte della danza apre le danze

La giornata è partita con un’esibizione di danza, curata dalle scuole del circuito Asso Danza Italia. Chi non ama un bel ballo per scaldare i motori? I bambini, colpiti dalla musica e dai colori, si sono subito lasciati coinvolgere, pronti a scoprire le attività all’aperto che li attendevano. Come un grande abbraccio collettivo, il ritmo ha unito tutti, creando un’atmosfera di gioia e partecipazione.

Sport per tutti, senza barriere

Ma non è finita qui! I partecipanti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in una serie di sport adatti a ogni esigenza: dal tiro con l’arco al calcio, dal basket integrato al tiro a segno, passando per momenti di gioco assistito con gonfiabili e simulatori. Ogni attività era supervisionata da tecnici esperti, pronti a garantire un ambiente sicuro e stimolante. L’energia era palpabile, quasi come se avessero ingranato la marcia turbo!

Un premio per ogni piccolo campione

Tra risate e giochi, è arrivato il momento della premiazione simbolica. Ogni bambino ha ricevuto un riconoscimento, un piccolo trofeo che rappresenta la loro partecipazione e il loro coraggio. E non è tutto: sono state consegnate anche maglie da calcio donate dai capitani delle squadre del torneo giovanile Ge.Ga Tournament 2025. Immagina i loro occhi brillare di gioia! Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha reso la giornata ancora più speciale.

Il cuore della neuroriabilitazione

Questa iniziativa, promossa da Gesis Italia e Gazzetta Regionale, ha avuto un obiettivo chiaro: offrire ai giovani pazienti del Bambino Gesù l’opportunità di vivere attività sportive in un contesto sicuro. Presso l’ospedale è attiva l’unità operativa Day hospital Neuroriabilitazione e attività sportiva adattata, che ogni anno accoglie circa 1.500 pazienti pediatrici con disabilità. Qui, l’attività fisica viene personalizzata per rispondere alle esigenze di ogni bambino. Che meraviglia vedere come lo sport possa davvero abbattere le barriere! Gli operatori del settore sono come dei piccoli architetti, progettando percorsi su misura per ogni giovane atleta.

Un futuro luminoso per tutti

In definitiva, questa giornata non è stata solo un evento sportivo; è stata una celebrazione della vita, dell’inclusione e dell’amore per lo sport. Ogni sorriso, ogni risata, ogni passo compiuto da questi giovani atleti ci ricorda che, quando si uniscono le forze, è possibile creare un mondo migliore. Proprio come un grande gioco di squadra, dove ognuno ha un ruolo fondamentale. E ora, con la mente ancora immersa in questa magica atmosfera, chissà quali altre sorprese ci riserverà il futuro? Perché, alla fine, il cuore batte più forte quando ci si diverte insieme!