Negli ultimi tempi, la curiosità verso i cereali antichi è aumentata notevolmente, spinta dalla ricerca di alimenti più nutrienti e più sostenibili. Tra le varietà riscoperta c’è il fonio un piccolo chicco originario dell’Africa occidentale che, pur restando poco noto fuori dal suo contesto tradizionale, sta rapidamente guadagnando spazio sulle tavole internazionali.

Le sue peculiarità – dalla capacità di crescere in terreni poveri alla rapida maturazione – lo rendono interessante non solo per gli chef ma anche per gli agronomi e per chi si occupa di sicurezza alimentare. In questo articolo analizziamo le sue caratteristiche agronomiche, il profilo nutrizionale e le potenzialità in cucina.

Riconoscimento europeo e caratteristiche agronomiche del fonio

Nel dicembre 2018 la Commissione europea ha autorizzato l’immissione sul mercato dei chicchi decorticati di fonio (Digitaria exilis) come novel food. Questa classificazione implica che, prima del 15 maggio 1997 il prodotto non fosse consumato in modo significativo nell’Unione europea, richiedendo quindi una valutazione di sicurezza prima della commercializzazione.

Il riconoscimento ha aperto la strada alla diffusione del grano in nuovi contesti, ma la sua importanza va ben oltre la normativa. Il fonio appartiene alla famiglia delle Poaceae e si presenta in due varietà principali: il fonio bianco (Digitaria exilis) e quello nero (Digitaria iburua). Entrambe mostrano una notevole resistenza alla siccità e la capacità di prosperare su suoli sabbiosi e poco fertili, caratteristiche che lo rendono adatto a regioni marginali.

Rapidità di crescita e ruolo nella sicurezza alimentare

Le varietà precoci del fonio bianco raggiungono la maturazione in appena 60-75 giorni un ciclo di vita tra i più brevi tra i cereali. Come sottolinea la Fondazione Slow Food questa velocità lo rende strategico durante il cosiddetto periodo di fame ovvero la fase che precede il raccolto delle colture più importanti, quando le scorte alimentari sono più scarse.

Profilo nutrizionale e benefici per la salute

Dal punto di vista nutrizionale, il fonio è una fonte equilibrata di carboidrati complessi e fibre elementi che favoriscono una corretta funzionalità intestinale e aumentano il senso di sazietà. Il suo indice glicemico è basso, rendendolo una scelta adatta a chi vuole gestire al meglio i picchi di glucosio nel sangue.

Il grano è anche ricco di vitamine del gruppo B indispensabili per il metabolismo energetico e per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Tra i minerali, spiccano calcio, ferro, zinco e magnesio utili per la salute delle ossa, la produzione di emoglobina e le funzioni immunitarie. Inoltre, contiene proteine e un profilo di amminoacidi essenziali interessante, con una buona quantità di metionina e cisteina spesso carenti in altri cereali.

Un ulteriore vantaggio è la totale assenza di glutine che rende il fonio adatto a persone con celiachia o sensibilità al glutine, ampliando così il suo mercato potenziale.

In cucina, il fonio si dimostra estremamente versatile. Dopo una breve cottura di pochi minuti, il chicco assume una consistenza leggera che può sostituire pasta, riso o pane come base per verdure, legumi, carni o pesci. È inoltre ideale per arricchire zuppe, insalate e porridge conferendo una nota di croccantezza e un valore nutritivo aggiuntivo.

La farina di fonio è molto apprezzata nella preparazione di prodotti da forno: può essere usata da sola o mescolata con altre farine per realizzare pane, focacce e biscotti più leggeri e digeribili. Grazie al suo alto contenuto di fibre e al basso indice glicemico, questi prodotti risultano più sazienti e meno impattanti sul metabolismo glicemico.

Per chi vuole sperimentare, basta sciacquare il fonio sotto acqua corrente, tostarlo leggermente in una padella per esaltarne il sapore, quindi cuocerlo in un rapporto 1:2 di granelli e liquido. Il risultato è pronto in meno di dieci minuti, perfetto per colazioni veloci o cene dell’ultimo minuto.