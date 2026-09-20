Il sonno non è semplicemente una pausa dall’attività cerebrale, ma un complesso sistema di regolazione che coinvolge memoria, emozioni, risposta immunitaria, metabolismo e ormoni. Quando questo meccanismo perde il ritmo, le conseguenze si estendono ben oltre la semplice sensazione di stanchezza mattutina.

Il rapporto bidirezionale tra sonno e patologie

Studi recenti mostrano che condizioni come ansia, depressione, dolore cronico e difficoltà respiratorie frammentano il riposo notturno; al contempo, un sonno insufficiente aggrava la capacità di regolare le emozioni, aumenta lo stress e favorisce l’infiammazione. Si instaura così un ciclo di retroazione in cui la malattia destabilizza il sonno e il sonno compromesso intensifica i sintomi, creando un circolo vizioso difficile da spezzare.

Insonnia persistente nei pazienti con Long Covid

Uno studio longitudinale ha seguito un gruppo di soggetti affetti da Long Covid per nove mesi, rilevando che una larga percentuale presentava un’insonnia clinicamente significativa, indipendente dalla gravità dell’infezione acuta. L’insonnia era correlata a livelli più elevati di ansia, depressione, stress percepito e decremento delle funzioni cognitive. I pattern osservati ricordavano quelli dell’insonnia cronica primaria, suggerendo la necessità di interventi specifici, come la CBT-I (terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia), piuttosto che un’attesa passiva.

Il sonno del personale infermieristico dopo la pandemia

Due indagini hanno analizzato il riposo degli infermieri nella fase post-critica della pandemia. Il primo lavoro ha ricostruito una sequenza in cui lo stress lavorativo genera sintomi depressivi, che a loro volta scatenano burnout e, infine, difficoltà a dormire. Il secondo studio ha evidenziato che la rabbia, la sfiducia cinica e gli incubi rappresentano i maggiori predittori di insonnia. Questi risultati indicano che semplici consigli su caffè o smartphone sono insufficienti: occorre intervenire su burnout, conflitti etici e supporto psicologico per migliorare la qualità del riposo degli operatori sanitari.

Terapia cognitivo-comportamentale digitale: evidenze recenti

Un trial multicentrico randomizzato ha confrontato una versione digitale di CBT-I utilizzata da sola con la stessa terapia inserita in un contesto di crenoterapia (trattamento termale). Entrambi i gruppi hanno mostrato una riduzione significativa della gravità dell’insonnia; l’ambiente termale non ha conferito un vantaggio statistico generale, ma ha suggerito benefici aggiuntivi per i partecipanti sotto i 60 anni e per chi presentava sintomi d’ansia. Il risultato principale è la dimostrazione che una terapia digitale validata può essere integrata in diversi contesti assistenziali, aumentando l’accessibilità del trattamento.

Termoregolazione e sonno: nuove intuizioni

Una revisione ha messo a confronto sei condizioni cliniche – insonnia, ADHD, narcolessia, apnea ostruttiva del sonno, depressione e sindrome delle gambe senza riposo – analizzando il ruolo della temperatura corporea. In insonnia e ADHD il punto di minimo termico viene ritardato, con una dispersione di calore meno efficace. Nella depressione l’oscillazione giornaliera della temperatura appare appiattita, mentre nelle apnee il ritmo è interrotto da episodi di ipossia. Interventi mirati, come il riscaldamento delle estremità, mostrano potenziale per favorire l’addormentamento in alcuni pazienti, ma rimangono ancora sperimentali.

Narcolessia: oltre la farmacologia

Il trattamento tradizionale della narcolessia si concentra sui farmaci contro la sonnolenza diurna e la cataplessia, ma la condizione influisce su scuola, lavoro e benessere psicologico. La revisione ha individuato solo sei studi di buona qualità su approcci psicologici: sonnellini programmati, CBT-I adattata all’ipersonnolenza e percorsi basati sulla mindfulness. Programmi di mindfulness di 12 settimane hanno migliorato ansia, depressione, funzionamento sociale e limitazioni legate all’ipersonnia. Tuttavia, la scarsa numerosità dei campioni richiede ulteriori ricerche, soprattutto su bambini e adolescenti.

Bruxismo, insonnia e sogni: l’aspetto emotivo

Il bruxismo, spesso trattato solo da odontoiatri, è stato correlato a un aumento dei punteggi di insonnia, alla frequenza di parasonnie e a sogni con sensazioni localizzate nella bocca. Sebbene la relazione sia associativa, i dati suggeriscono che micro-risvegli, iperattivazione e difficoltà nella regolazione emotiva possano collegare bruxismo e disturbi del sonno. Una valutazione efficace potrebbe richiedere la collaborazione tra dentista, medico del sonno e psicologo.

Cronotipo serale e rischio di disturbi alimentari

Uno studio ha indagato l’associazione tra cronotipo, immagine corporea e comportamento alimentare. Gli individui con cronotipo serale mostrano una maggiore propensione a pratiche alimentari disordinate e una percezione corporea più negativa. L’immagine corporea negativa amplifica il legame: chi ha una visione molto sfavorevole del proprio corpo tende a fare pasti più tardi, aumentando il rischio di disturbi alimentari. Sebbene i risultati non dimostrino causalità, indicano che disallineamento circadiano, pasti notturni e disagio corporeo possono convergere in soggetti vulnerabili.

Interventi come la regolarità degli orari, l’esposizione alla luce naturale al mattino, la limitazione di caffeina e alcol, e il supporto psicologico mirato possono migliorare notevolmente la qualità del riposo e,