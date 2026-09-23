Il dolore alla spalla è un disturbo comune nella popolazione adulta, ma la sua comparsa durante le ore di sonno può trasformare una semplice sensazione in un vero ostacolo al riposo. Spesso, chi lo sperimenta riferisce una lieve fastidio diurna che, sdraiandosi, si trasforma in un dolore acuto, tanto da impedire di chiudere gli occhi. Questa dinamica è influenzata dal modo in cui il corpo riposante grava sulla articolazione, ma le cause alla base possono essere molto diverse: da una semplice infiammazione dei tendini a condizioni più complesse come la capsulite adesiva o l’artrosi.

Nel corso degli ultimi anni, la ricerca ha messo a fuoco quanti siano effettivamente i soggetti che lamentano questa problematica. Una revisione di 61 studi pubblicata su BMC Musculoskeletal Disorders ha evidenziato una prevalenza media del 16% di dolore alla spalla nelle popolazioni analizzate. Un’indagine italiana condotta su 1.023 lavoratori attivi ha mostrato che il 10,8% riportava sintomi superiori alla soglia di gravità, confermando che il fastidio non è un fenomeno marginale, ma una realtà che colpisce una parte significativa della forza lavoro.

Cause più frequenti del dolore notturno alla spalla

Tra i motivi più ricorrenti vi è la cuffia dei rotatori un complesso di tendini e muscoli fondamentale per la stabilità e il movimento dell’articolazione. Quando questi tendini sono irritati o parzialmente lacerati, il dolore può manifestarsi soprattutto durante il sollevamento o la rotazione del braccio, ma può anche irradiarsi quando ci si sdraia, poiché la posizione impone una tensione costante. Un altro fattore è la borsite l’infiammazione della borsa sinoviale, che provoca fastidio al contatto diretto con il materasso. La capsulite adesiva detta anche «spalla congelata», si presenta con una rigidità progressiva accompagnata da dolore, rendendo difficile anche il minimo movimento.

L’artrosi, infine, è una patologia degenerativa che, con il tempo, riduce lo spazio articolare e genera dolore persistente, soprattutto quando il peso del corpo è trasferito sulla spalla durante il sonno. In tutti questi casi, il dolore può estendersi al braccio, ma l’area colpita da sola non è sufficiente per una diagnosi precisa: occorrono ulteriori indizi, come debolezza muscolare, formicolio o perdita di sensibilità, per distinguere tra una patologia della spalla e, ad esempio, un coinvolgimento cervicale.

Quando è necessario rivolgersi a uno specialista

Il medico ortopedico inizia la valutazione raccogliendo la storia clinica: quando è iniziato il dolore, quali posizioni lo aggravano e se compaiono rigidità o debolezza. Successivamente, effettua test di mobilità e forza, cercando punti dolorosi specifici. Non tutti i pazienti richiedono esami strumentali, ma la radiografia è utile per escludere alterazioni ossee, mentre l’ecografia o la risonanza magnetica sono indicate quando si sospettano lesioni tendinee o coinvolgimento della capsula articolare. In un’intervista il chirurgo ortopedico Kamal Bohsali ha spiegato che molte persone avvertono un peggioramento del dolore al girarsi nel letto o al poggiarsi sulla spalla interessata, un osservazione che aiuta a comprendere il momento critico in cui il sintomo si manifesta.

Il ricorso a una visita è consigliato se il dolore interrompe regolarmente il sonno, peggiora entro due settimane, limita le attività quotidiane o se compaiono segni di rigidità crescente. Alcuni segnali, invece, richiedono un intervento urgente: trauma recente con dolore intenso, gonfiore marcato, febbre accompagnata da rossore, o intorpidimento persistente al braccio. In questi casi, è fondamentale consultare subito un ortopedico per evitare complicanze.

Strategie di riposo e primi trattamenti

Nel frattempo, è possibile modificare la posizione in cui si dorme per ridurre la pressione sulla spalla dolorante. Dormire sulla schiena con un cuscino sotto il braccio o su un fianco opposto, utilizzando un supporto laterale per tenere il braccio sollevato, può alleviare il disagio. Alcuni trovano beneficio nell’elevare leggermente la testa del letto. Parallelamente, il trattamento conservativo comprende l’uso di farmaci anti-infiammatori non steroidei, esercizi di mobilità delicati guidati da un fisioterapista e terapie manuali mirate. L’obiettivo è mantenere la mobilità senza esacerbare il dolore, evitando sia l’immobilità totale sia l’attività eccessiva.

Se le misure conservative non portano miglioramenti, il medico può valutare opzioni più invasive, come l’iniezione di cortisone o, nei casi di capsulite adesiva particolarmente refrattaria, l’intervento artroscopico per liberare la capsula articolare. Tuttavia, la chirurgia è riservata a situazioni in cui il dolore notturno è così intenso da compromettere gravemente la qualità della vita e le altre terapie hanno fallito.