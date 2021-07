È importante esfoliare la pelle in maniera adeguata almeno una volta a settimana, e lo è ancor di più se si ha la pelle grassa. Scopriamo insieme tutti i vantaggi dello scrub viso fai da te per pelle grassa.

Scrub viso per pelle grassa fai da te: perché farlo?

Lo scrub viso per pelle grassa fai da te è un trattamento di bellezza molto semplice da preparare a casa ed è a base di ingredienti naturali. Un’esfoliazione naturale, praticata almeno una volta a settimana, consente di avere una pelle più morbida, liscia e compatta.

Non solo, lo scrub viso fai da te è particolarmente adatto alle pelli grasse perché consente di eliminare residui di sporco, cellule morte, nonché impurità ed eccesso di sebo, responsabili della comparsa di punti neri e brufoli.

Effettuare lo scrub viso per pelle grassa fai da te con regolarità, quindi, rende la pelle luminosa e sana, riducendo visibilmente le imperfezioni. Vediamo quali sono le migliori ricette per preparare questo trattamento in casa.

Scrub viso per pelle grassa fai da te al limone

Per essere efficace, uno scrub viso per pelle grassa fai da te deve eliminare completamente l’effetto lucido della pelle dovuto ad un eccesso di sebo.

Per fare questo, non esiste miglior ingrediente del limone, un frutto con proprietà astringenti ed antibatteriche, che contrasta la comparsa di punti neri e brufoli in modo efficace.

Per preparare il trattamento in casa, mescolate insieme il succo di un limone insieme alla scorza dell’agrume, tre cucchiai di olio d’oliva e due cucchiai di zucchero di canna. Una volta ottenuto un composto morbido ma non liquido, massaggiatelo delicatamente sul viso per alcuni minuti, insistendo soprattutto nella zona T (fronte, naso e mento).

Risciacquate poi con acqua tiepida.

Scrub viso per pelle grassa fai da te alla banana

Un altro ingrediente ottimo per preparare uno scrub viso per pelle grassa fai da te è la banana, un frutto che esfolia delicatamente la pelle idratandola al tempo stesso. Per preparare questo trattamento, schiacciate con una forchetta una banana matura e unitevi un cucchiaio di zucchero di canna. Mescolate bene il tutto e applicate il composto sul viso massaggiando per alcuni minuti. Sciacquate poi con acqua tiepida.