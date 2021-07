Lo scrub viso fai da te è un trattamento facile da preparare a casa, fatto solo con ingredienti naturali che aiutano ad esfoliare e purificare la pelle. Scopriamone insieme i benefici.

Scrub viso fai da te: i vantaggi

Effettuare con regolarità uno scrub viso fai da te consente di avere una pelle più bella, morbida e compatta.

Questo trattamento, infatti, aiuta a rimuovere le cellule morte, donando all’epidermide un aspetto sano, uniforme e luminoso. Non solo, questo trattamento consente anche di attenuare gradualmente macchie e cicatrici di vecchia acne, evitando che si formino nuove imperfezioni come brufoli e punti neri. Una pelle sana e adeguatamente pulita e detersa, infatti, presenta meno imperfezioni e risulta più bella e compatta. Il consiglio è di eseguire questo trattamento almeno una volta a settimana, in modo da beneficiare di tuti gli effetti positivi fin qui descritti.

Vediamo ora qualche ricetta utile per preparare uno scrub viso fai da te.

Scrub viso fai da te per pelle secca

La pelle secca è un tipo di pelle che richiede maggiore attenzione quando si fa lo scrub viso fai da te, perché si potrebbe peggiorare la situazione andando a disidratare ancor di più l’epidermide. Il trattamento, quindi, deve rimuovere cellule morte e impurità con delicatezza, idratando e rivitalizzando al tempo stesso la pelle.

Un ottimo trattamento in questo senso è lo scrub viso fai da te a base di olio d’oliva. Per prepararlo, basta mischiare insieme due cucchiai di olio d’oliva, un cucchiaio di miele e tre cucchiaini di zucchero di canna. Mischiate insieme il tutto e applicate lo scrub sul viso con dei movimenti circolari. Massaggiate per alcuni minuti, poi risciacquate con acqua tiepida.

Scrub viso fai da te per pelle mista

Anche la pelle mista ha le sue esigenze, dal momento che si tratta di un tipo di pelle secco in alcuni punti e grasso e oleoso in altri.

Per questo, è fondamentale preparare uno scrub viso fai da te che risulti al tempo stesso idratante e purificante, e soprattutto che non irriti la pelle.

L’aloe vera è un ottimo ingrediente per preparare un trattamento esfoliante fatto in casa. Per realizzarlo, occorreranno un cucchiaio di polpa di aloe vera, il succo di un limone, l’albume di un uovo, tre cucchiai di zucchero di canna e tre cucchiai di miele. Mischiate accuratamente il tutto e applicate il prodotto sul viso, massaggiando con dei movimenti circolari. Risciacquate poi con acqua tiepida. Alla fine, avrete una pelle luminosa, liscia, idratata e uniforme, che non presenta nessuna untuosità o secchezza.