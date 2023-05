Scutigere in casa: come allontanarle senza pesticidi

Le scutigere sono, molto probabilmente, alcuni tra gli insetti più fastidiosi da affrontare durante le stagioni più calde dell’anno. Sebbene non siano un pericolo per la vita o per la salute dell’uomo, dato che il loro cibo preferito sono gli altri insetti, vederle in casa è, in ogni caso, un problema per noi. Scopriamo insieme come sbarazzarcene in modo semplice e naturale.

Scutigere in casa

Hanno un colore grigio-giallo e tantissime zampe con delle antenne flosce, a causa delle quali questi insetti sembrano rotolare. Certamente, il loro colore e il loro modo di muoversi è ciò che ci impressione di più, costringendoci ad urlare e saltare su una sedia quando ne vediamo una. Di chi stiamo parlando? Delle scutigere, ovviamente!

Le scutigere non sono un pericolo per la nostra vita o per la nostra salute e neppure per la vita e la salute dei nostri amici a quattro zampe. Casomai, possono essere un pericolo per la vita e la salute di altri insetti, dato che le scutigere si nutrono di altri insetti! E pure, ciononostante, allontanare dalle nostre case anche questi insetti è per noi molto importante.

Scutigere in casa: cause

Le scutigere invadono le nostre case, durante l’inverno, alla ricerca di un posto sicuro nel quale riprodursi e, durante le stagioni più calde, come la primavera o l’estate, alla ricerca di un posto sicuro nel quale trovare cibo. Questi insetti, infatti, non sono un pericolo per la nostra vita o per la nostra salute. Sono degli insettivori e, in quanto tali, si nutrono di altri insetti.

Lo sporco e il disordine sono per le scutigere un motivo d’attrazione. Tuttavia, queste caratteristiche non sono la ragione principale a causa della quale le scutigere possono entrare in casa nostra. Potremmo dire, semmai, che lo sporco e il disordine attraggono, in casa nostra, gli insetti e, di conseguenza, le scutigere che, nutrendosi di altri insetti, entrano in casa nostra per trovare il loro cibo preferito.

Scutigere in casa: miglior rimedio

Vedere in casa una o più scutigere, per noi, dovrebbe essere una fortuna, dato che, se sono presenti le scutigere, allora, non possono essere presenti altri insetti. In sostanza, le scutigere, che si nutrono di altri insetti, contribuiscono a tenere la nostra casa pulita e al sicuro, libera da insetti quali formiche, scarafaggi, pesciolini d’argento, mosche e molto altro ancora. Ovviamente, nessuno ama condividere la propria casa con gli insetti, soprattutto se non sono così belli da vedere, come nel caso delle scutigere, appunto, e, dunque, allontanarle è, per noi, veramente molto importante.

Ecopest è la prima soluzione grazie alla quale impedire alle scutigere di entrare in casa nostra ed allontanare quelle già presenti. Si tratta di un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di radiazioni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, disturba la quiete di questi insetti, provocando un rumore che l’orecchio umano e quello animale non riesce a sentire.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione. Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Il dispositivo è sicuro per la salute dell’uomo e degli animali domestici.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.