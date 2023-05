La vitamina D è estremamente importante per una nostra salute. Quest’ultima, infatti, svolge diversi ruoli nel mantenere le cellule del tuo corpo sane e funzionanti come dovrebbero. La maggior parte delle persone non assume abbastanza vitamina D, quindi l’uso di integratori è abbastanza comune. Ma quali sono gli effetti collaterali?

Vitamina D: gli effetti collaterali

La vitamina D è essenziale per la salute del nostro organismo. Questa vitamina è coinvolta nell’assorbimento del calcio, nella funzione immunitaria e nella protezione della salute di ossa, muscoli e cuore. Si trova naturalmente nel cibo e può anche essere prodotta dal tuo corpo quando la tua pelle è esposta alla luce solare.

Tuttavia, a parte il pesce azzurro, ci sono pochi alimenti ricchi di vitamina D. Inoltre, la maggior parte delle persone non riceve abbastanza esposizione al sole per produrre un livello adeguato di vitamina D.

Pertanto, la carenza di questa vitamina è molto comune. In effetti, si stima che circa 1 miliardo di persone in tutto il mondo non ne abbia abbastanza di questa vitamina.

Gli integratori sono molto comuni e sia la vitamina D2 che la vitamina D3 possono essere assunte sotto forma di integratore. La vitamina D3 è prodotta in risposta all’esposizione al sole e si trova nei prodotti animali, mentre la vitamina D2 si trova nelle piante.

Tuttavia, è anche possibile, sebbene raro, che questa vitamina si accumuli e raggiunga livelli tossici nel tuo corpo. L’intossicazione da vitamina D si verifica quando i livelli ematici superano i 150 ng / ml (375 nmol / l).

È importante sottolineare che la tossicità non è comune e si verifica quasi esclusivamente nelle persone che assumono integratori a lungo termine ad alte dosi senza monitorare i livelli ematici.

Livelli elevati di calcio nel sangue

La vitamina D aiuta il tuo corpo ad assorbire il calcio dal cibo che mangi. In effetti, questo è uno dei suoi ruoli più importanti.

Tuttavia, se l’assunzione di vitamina D è eccessiva, il calcio nel sangue può raggiungere livelli che possono causare sintomi spiacevoli e potenzialmente pericolosi.

I sintomi di ipercalcemia o alti livelli di calcio nel sangue includono:

Disturbi digestivi, come vomito, nausea e mal di stomaco;

affaticamento, vertigini e confusione;

sete eccessiva;

minzione frequente.

L’intervallo normale di calcio nel sangue è 8,5-10,2 mg / dl.

Nausea, vomito e inappetenza

Molti effetti collaterali di troppa vitamina D sono legati all’eccessivo calcio nel sangue. Questi includono nausea, vomito e scarso appetito.

Tuttavia, questi sintomi non si verificano in tutti coloro con livelli di calcio elevati.

Mal di stomaco, costipazione e diarrea

Questi sono disturbi digestivi comuni che sono spesso correlati a intolleranze alimentari o sindrome dell’intestino irritabile. Tuttavia, possono anche essere un segno di livelli elevati di calcio causati dall’intossicazione da vitamina D.

Questi sintomi possono verificarsi in coloro che ricevono alte dosi di vitamina D per correggere la carenza.

Salute delle ossa

Poiché la vitamina D svolge un ruolo importante nell’assorbimento del calcio e nel metabolismo osseo, assumerne a sufficienza è fondamentale per mantenere ossa forti.

Tuttavia, troppa vitamina D può essere dannosa per la salute delle ossa. Sebbene molti sintomi di vitamina D eccessiva siano attribuiti a livelli elevati di calcio nel sangue, alcuni ricercatori suggeriscono che un sovradosaggio può portare a bassi livelli di vitamina K2 nel sangue.

Una delle funzioni più importanti della vitamina K2 è proprio mantenere il calcio nelle ossa e fuori dal sangue.