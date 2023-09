Sharon Stone è una di quelle che non ha bisogno di presentazioni: attrice, produttrice ed ex modella è considerata un’icona di bellezza nel mondo. Ecco la sua skincare routine.

La skincare routine di Sharon Stone: gli step di bellezza dell’attrice

Sharon Stone non è soltanto una bellissima attrice, ma una donna che ha vissuto tante vite, caratterizzate da momenti anche molto difficili sia a causa della salute, che della pressione della fama. Sexy symbol e icona degli anni ’80 e ’90, ha trovato col tempo un proprio equilibrio, scoprendo che ciò che la fare stare bene è uno stile di vita essenziale, anche nella skincare.

La Stone, 65 anni compiuti da poco, è divenuta famosa a livello internazionale nel 1992, anno d’uscita del celebre film Basic Instinct, in cui interpreta una femme fatale. Come protagonista del cult Casinò (1995) di Martin Scorsese, si aggiudica un Golden Globe. Ma qual è la sua vita oggi, a 65 anni? Sharon Stone ha rivelato come si tiene in perfetta forma e come cura la sua pelle luminosa e senza imperfezioni.

La Stone è il simbolo della rinascita e della forza delle donne, dopo che nel 2001 l’attrice venne colpita da un’emorragia subaracnoidea a cui è stata diagnosticata una dissezione dell’arteria vertebrale piuttosto che il più comune aneurisma. La malattia l’ha ridotta in fin di vita e l’ha costretta ad un lungo ricovero. Per fortuna, è un lontano ricordo, oggi la Stone è più in forma che mai.

La protagonista di Basic Instinct inizia la sua skincare così: deterge il viso esclusivamente con acqua a meno che non indossi del make-up. Invece di utilizzare un classico sapone specifico, la diva preferisce dei dischetti dal potere esfoliante, in particolare quelli del brand Bliss a base di acido glicolico, da utilizzare esclusivamente la notte.

Questi lavorano sulle rughe superficiali, le imperfezioni e il grigiore per mantenere la pelle naturalmente più luminosa e levigata, e lei non li passa soltanto sul viso ma anche sul dorso della mano, sul décolleté e sulle ginocchia.

Sharon Stone e la skincare routine: segreti beauty

Sharon Stone attrice, produttrice ed ex modella statunitense, ha rivelato che dopo tantissimi anni trascorsi a curare il suo aspetto ogni giorno, quasi in modo ossessivo, per lavoro ora si gode la naturalezza e il tempo che passa. Anche con i suoi difetti.

“Una volta un giornale ha ingrandito una mia foto per far vedere che ho la cellulite. Ma, voglio dire, è normale che anche io abbia la cellulite, sono un essere umano”, ha rivelato la Stone.

Infatti, pur prendendosi cura di se stessa, l’attrice e produttrice non dedica molto tempo alla beauty routine. Per struccarsi si lava la faccia con acqua tiepida e basta, dopo aggiunge un idratante ha detto la stessa attrice e modella. I suoi prodotti preferiti per nutrire e detergere la pelle di viso e décolleté sono quelli del marchio Bliss.

Infine per la sua chioma si affida allo shampoo, al balsamo e al leave-in conditioner di Augustinus Bader. Il tool di bellezza da cui non si separa mai? E’ lo spazzolino da denti, che porta sempre con sé, nella sua borsa non manca mai una confezione di quelli usa e getta con dentifricio incorporato.