Bressanone in estate: natura, benessere e tempo per sé nel cuore dell’Alto Adige 

Tuttavia, esiste anche un’altra dimensione dello star bene, legata alla possibilità di rallentare i ritmi, trascorrere più tempo all’aria aperta e dedicarsi ad attività che favoriscono il contatto con la natura.

Da questo punto di vista, Bressanone è una delle destinazioni più interessanti dell’Alto Adige per una vacanza estiva equilibrata, che combini cultura, paesaggi alpini ed esperienze all’aperto.

Situata nella Valle Isarco, ai piedi del comprensorio della Plose, la città offre infatti numerose opportunità per chi desidera alternare passeggiate nel centro storico, escursioni panoramiche e momenti di tranquillità.

Una città che invita a rallentare

Bressanone (Brixen in lingua tedesca) è la città più antica dell’Alto Adige e ha un centro storico ricco di fascino nel quale è possibile ammirare portici, piazze eleganti ed edifici che raccontano secoli di storia.

Passeggiare tra le vie del centro vuol dire scoprire angoli suggestivi, botteghe, caffè e testimonianze architettoniche che contribuiscono a creare un’atmosfera rilassata e piacevole.

Tra le tappe che meritano una visita figurano il Duomo, il chiostro affrescato e l’Hofburg, antica residenza dei principi vescovi che oggi ospita il Museo Diocesano. Gli ampi spazi pedonali consentono inoltre di vivere la città senza la necessità di utilizzare l’automobile, favorendo un modo di viaggiare più lento e attento ai dettagli.

Dove soggiornare per vivere il centro storico

La scelta dell’alloggio contribuisce sempre in modo significativo alla riuscita di una vacanza. Chi desidera soggiornare nel cuore della città può valutare le diverse strutture disponibili digitando “hotel Bressanone“. Tra le proposte presenti figura anche l’Adler Historic Guesthouse, boutique hotel situato nel centro storico cittadino e ricavato da un edificio che conserva il carattere dell’architettura locale. La posizione consente di raggiungere comodamente a piedi i principali punti di interesse di Bressanone e di vivere l’atmosfera della città in ogni momento della giornata, dalla passeggiata mattutina tra i portici alle serate trascorse nelle piazze del centro.

Escursioni panoramiche tra la Plose e le Dolomiti

Uno dei punti di forza di una vacanza a Bressanone durante la stagione estiva è la vicinanza alla Plose, area montana facilmente raggiungibile dal centro cittadino. Qui si sviluppa una rete di sentieri adatti a differenti livelli di preparazione, che permette di immergersi nei paesaggi dolomitici senza affrontare lunghi trasferimenti.

Tra gli itinerari più apprezzati figura il Tour delle Tre Cime, una traversata in cresta del massiccio della Plose, che porta prima al Monte Telegrafo, poi al Monte Fana e al Monte Forca. È un giro lungo, ma facile.

Da non perdere anche l’escursione su un tratto del sentiero Dolorama, dal Passo delle Erbe, intorno al Sass de Putia, al Rifugio Genova e poi a Zannes nella Val di Funes. Per questa escursione è possibile prenotarsi presso l’Ufficio Turistico della città (sono previsti diversi appuntamenti, a partire dal 25 giugno 2026).

Esperienze da vivere durante l’estate

Tra giugno e settembre il territorio di Bressanone propone numerose occasioni per conoscere più a fondo la storia e le tradizioni locali. Per esempio, le visite guidate all’Hofburg e al complesso del Duomo permettono di approfondire il patrimonio artistico e religioso della città, mentre iniziative come “Alla scoperta di Bressanone” accompagnano i visitatori lungo un percorso dedicato ai luoghi più significativi del centro storico.

Durante la stagione estiva trovano spazio anche appuntamenti culturali e musicali all’aperto, come la rassegna Summer Grooves o la Summer Nights.

Si tratta di un insieme di proposte che permette di costruire una vacanza su misura, alternando natura, cultura e momenti dedicati al proprio benessere. Per informazioni sui vari eventi e manifestazioni è sempre consigliabile rivolgersi all’Ufficio Turistico cittadino, in Viale Ratisbona.