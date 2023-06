Beatrice Valli, ex volto noto del programma “Uomini e Donne”, è mamma di 4 bimbi. Da quando è diventata conosciuta grazie al date show, Beatrice è oggi una modella e influencer di successo. Ma quale dieta segue?

La dieta di Beatrice Valli: cosa mangia la modella mamma di 4 bimbi?

Beatrice Valli, influencer molto seguita sui social, mostra gran parte della sua vita a partire dalla cura della famiglia e dei figli. A soli 28 anni la Valli ha già 4 bambini. E la vita da mamma la mette a dura prova soprattutto perchè deve conciliarla con il lavoro.

“La vita da mamma con 4 bambini mi mette a dura prova”, dice sui social Beatrice Valli che ha da poco dato alla luce la sua quarta bambina, Matilda Luce. La stanchezza si fa sentire e lei stessa in una story Instagram lo conferma. Dopo Alessandro, Bianca e Azzurra ora è arrivata la quarta bambina.

L’ex volto di “Uomini e donne”, uscita dal programma col tronista Marco Fantini, ora suo marito e padre delle sue tre bambine (Alle è nato dalla precedente relazione di Bea), è super seguita e amata proprio perché si mostra in tutte le sue sfaccettature, da modella a semplice mamma.

Ma non solo lei. Padre, madre, fratelli e cani sono ormai diventati parte integrante dei social e molte pagine sono dedicate a loro. Quasi come fossero protagonisti di una sitcom. Divisi tra hater e follower, il parterre che segue i Vallini è vasto e cresce sempre di più, appassionati alle vicende quotidiane di Bea e Marco che, puntualmente, coinvolgono i fan.

Ma come fa la Valli dopo 4 gravidanze a esser tornata già così in forma come mostra sui social? Merito di un piano alimentare e del suo amore per il fitness: “Mi alleno due-tre volte alla settimana”, ha confessato Beatrice.

Oggi la modella ha messo i suoi allenamenti a disposizione dei fan: il suo percorso fitness (assieme al suo personal trainer Luca Santonastaso) è disponibile sulla piattaforma streaming LiveNOW, in versione live, e poi a richiesta. “È un allenamento total body, con esercizi sia cardio che di tonificazione, adatto a tutti”. spiega. “L’obiettivo è stare bene con se stessi. Tutti abbiamo difetti, è sbagliato rincorrere una perfezione che non esiste”, ha detto la Valli.

Beatrice Valli e la dieta: come tenersi in forma?

Beatrice Valli ha confessato di essere golosissima di pasta: “La mangerei dalla mattina alla sera. Quando ero incinta ne approfittavo e chiedevo a Marco di cucinarmela anche all’una di notte”, ha detto l’influencer.

E ha anche detto: “Al mare gioco sempre a calcio e a racchettoni con i bambini. Corro in acqua, sudo, dreno, e la cellulite va via. Quando mi chiedono come faccio a essere così magra, la risposta è semplice: ho quattro figli e non sto mai ferma”.

Per tenersi in forma Beatrice mangia sano. Tanta frutta e verdura, ma anche proteine e carboidrati. Evita i cibi fritti e i grassi, che rovinano la forma fisica e possono provocare coliche alla bambina.

La Valli sta infatti allattando per la quarta volta e tutto quello che mangia condiziona il suo latte materno. Per questo, onde evitare problemi, segue una dieta corretta.