Hailey Bieber è una certezza per il mondo della moda e dei social. La star del web e socialite, moglie della popstar Justin Bieber, è richiestissima dai brand. Ma qual è la sua skincare routine? Scopriamolo.

La skincare routine di Hailey Bieber

Hailey Bieber è nota in tutto il mondo non solo come modella americana, ma perché ha sposato uno dei sex symbol della Generazione Z per eccellenza, Justin Bieber da cui ha preso il cognome. Hailey Baldwin è la socialite e star dei social media a 360 gradi, imprenditrice di un marchio beauty, modella, ambassador di numerosi marchi di moda, la 27enne è inarrestabile.

Figlia minore dell’attore Stephen Baldwin e nipote di Alec, Hailey trasforma tutto ciò che indossa in un capo, un gioiello o anche un’acconciatura di tendenza. A lei, infatti, si ispirano milioni di ragazzi e anche stilisti di moda. Icon di moda, la Baldwin-Bieber rivela sui social, dove è seguita da ben 51 milioni di followers, gran parte della sua vita quotidiana e lavorativa in primis.

La supermodella vive a Los Angeles con suo marito Justin Bieber in una mega villa da sogno, anche se sono ritornate le voci di una possibile separazione in corso. Una delle coppie più amate di sempre in America attira anche molte critiche, e per la felicità dei Jelena, la community che ancora pensa nostalgica alla coppia Selena Gomez-Justin Bieber, dopo cinque anni di matrimonio, i due potrebbero essere ai ferri corti.

In ogni caso Hailey appare sempre raggiante, con il suo taglio corto di capelli long bob, labbra carnose, sorriso perfetto e una pelle davvero luminosa che ha fatto di lei una vera star della skincare. Merito soprattutto della sua routine di bellezza legata al suo brand di successo: Rhode, arrivato dall’America anche in Europa e dunque in Italia da pochi mesi. Senza trucco e senza filtri, infatti, Hailey mostra una pelle perfetta, senza imperfezioni, macchie, vellutata come una ragazzina. Ecco la sua skincare routine, in cosa consiste, firmata Rhode:

Il primo step consiste nell’idratare la pelle con Glazing Milk di Rhode. “Mi piace usarne una quantità piuttosto generosa”, dice Hailey, rendendo la sua pelle luminosa, idratata, levigata. La modella e imprenditrice stende poi, stratificandole, quattro erogazioni di Peptide Glazing Fluid, sempre di Rhode, assicurandosi di applicarlo anche sul collo e sul décolleté, quindi aggiunge un velo di Barrier Restore Cream, un altro prodotto must proposto dal suo marchio.

Altro step: l’applicazione di un classico di Weleda, Skin Food, nelle zone in cui il make-up le causa una maggiore secchezza, cioè intorno al naso e sotto gli occhi. Segue la stesura di un altro strato di Glazing Milk, ma questa volta con un twist, che consiste nell’aggiunta di alcune gocce di Healthy Glow Highlighting Fluid di Chanel. “La combinazione del latte e dell’illuminante dona alla pelle un bagliore sano e naturale”, dice.

Per completare il tutto, una passata di Rhode Peptide Lip Treatment in Salted Caramel sulle labbra e una veloce sistemata alle sopracciglia. L’ultima ossessione della star della skincare sono le maschere viso in tessuto da indossare la notte per svegliarsi con una pelle fresca e luminosa, che agevoli poi la stesura del trucco. “Dovrò farmele da sola per essere davvero soddisfatta”, racconta Hailey.

Hailey Bieber, imprenditrice americana, modella e moglie della popstar Justin Bieber che ha sposato nel 2018, a 27 anni splende più che mai sia nella carriera quanto nella vita personale. Nonostante i rumors, la coppia più amata e anche criticata d’America appare più innamorata che mai per la gioia dei fan della famiglia Bieber-Baldwin. La supermodella e star dei social prosegue la promozione del suo beauty brand Rhode che è arrivato anche in Italia con i primi prodotti di skincare. Milioni di fan in tutto il mondo si chiedono come faccia la Bieber-Baldwin ad avere una pelle cosi lucente, come la superficie di una ciambella ricoperta di glassa.

Nella sua skincare routine la fondatrice di Rhode non può che usare tutti i suoi prodotti realizzati personalmente in laboratorio con l’aiuto di un team di esperti. Non a caso la sua pelle “glassata” ha raggiunto su TikTok più di 60 milioni di visualizzazioni all’hashtag #GlazedSkin. Da che la modella e imprenditrice statunitense classe ’96 ha lanciato sul mercato Rhode Skin, e con esso un’intera linea di prodotti effetto glow, non si è parlato d’altro che di beauty hero come il Glazing Milk o il Peptide Glazing Fluid, diventati in breve virali sui social. Ma quali sono i beauty secrets della modella? Eccone alcuni.

Uno dei suoi amati trattamenti su prescrizione è la tretinoina, un farmaco topico a cui attribuisce un effetto luminoso naturale anche quando sulla pelle non c’è nient’altro. Da quando lo usa, Hailey ha notato una differenza significativa. Un altro segreto della sua pelle lucida è il sonno, che è in cima alla sua lista di priorità. “Mi sento come se fossi una bambina adulta”, dice la modella. Non deve dormire meno di otto ore, altrimenti sarà irritabile. Con il sonno, la fidata tretinoina di Bieber e la sua routine quotidiana, la pelle della modella è sempre pronta, sia sui social che sul tappeto rosso.