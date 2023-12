Kerri Walsh, campionessa statunitense di beach volley, è tra le pallavoliste più premiate della sua generazione. All’età di 45 anni Kerri è più in forma che mai: scopriamo la sua skincare routine.

La skincare routine di Kerri Walsh: i segreti di bellezza

Kerri Walsh ex pallavolista di beach volley ha preso parte con la maglia della nazionale statunitense ai Giochi olimpici di Sydney 2000, classificandosi al quarto posto. Nello stesso anno ha lasciato la pallavolo per dedicarsi esclusivamente al beach volley. Ha preso parte a quattro edizioni dei Giochi olimpici: ad Atene 2004, a Pechino 2008, a Londra 2012 ed a Rio de Janeiro 2016; nelle prime tre occasioni Walsh ha conquistato la medaglia d’oro, mentre nella quarta ha vinto un bronzo.

Sposata con Casey Jennings, anche lui giocatore di beach volley di alto livello, la coppia ha tre figli. All’età di 45 anni Kerri Walsh è in perfetta forma, e ha rivelato come fa ad avere una pelle sana e luminosa, anche dopo i 40anta. Alla base della sua skincare routine la tre volte medaglia d’oro olimpica c’è un regime mirato, regolare, che non cambia se è a casa o in viaggio.

Prodotti alla base della cura della sua pelle: la protezione solare idratante SPF 30, acceleratore rimodellante e sollievo dal rossore “per me e i miei figli”, dice Kerri. Crema contorno occhi sia la Dramatic Eye Lift che la Reviving Eye Brightener. Poi cura molto la sua chioma: “ho una criniera! Mi piacciono gli oli che assorbono e mi piace la linea per la cura dei capelli Alterna”.

La sua routine di bellezza inizia, come ogni skincare si rispetti, dalla detersione del viso con il detergente quotidiano o con la crema detergente idratante. Un toccasana per la sua pelle soprattuto quando è secca. Al mattino la star del volley utilizza anche Dramatic Eye Lift, Wrinkle Reversing Serum, siero alla vitamina C, e sempre la protezione solare prima di uscire!

Kerri Walsh e la sua skincare routine: beauty secrets

Kerri Walsh, star americana del beach volley, 45 anni e mamma di tre figli, ha rivelato come cura la sua pelle soprattutto quando è stressata a causa delle tante ore di allenamento e poi quando è a contatto con la sabbia. Abbiamo visto il rituale di bellezza di Walsh-Jennings al mattino, e di sera qual è la sua skincare? “Di notte pulisco e poi esfolio con Resurfacing Accelerator”, dice la campionessa. Poi applica il siero illuminante, per il rinnovamento cellulare con vitamina A, l’idratante peptidico Tri-Power e l’elisir VitaD.

La Walsh-Jennings ha lavorato con Celeste Hilling, esperta di cura della pelle e CEO del brand di bellezza Skin Authority, come sua coach personale per la cura della pelle. Inoltre la star dello sport ha rivelato, come altre sue colleghe: “Odio farmi la ceretta. La ceretta mi rende nervosa ma non voglio sentirmi a disagio e preoccuparmi della mia linea bikini mentre gioco, quindi mi sottopongo al laser”.