Megan Rapinoe, ex calciatrice statunitense, centrocampista offensiva dell’OL Reign e della nazionale statunitense, a 38 anni è in forma strepitosa nonostante non sia più atleta professionista. Ecco la dieta della campionessa americana.

Megan Rapinoe: la dieta della campionessa americana

Megan Rapinoe, ex calciatrice statunitense, di origine irlandesi e italiane, ha 38 anni. La campionessa americana di calcio ha giocato negli USA e un anno in Europa, nelle file dell’Olympique Lione. Nel 2019 viene premiata con il Pallone d’oro come miglior giocatrice dell’anno. Rapinoe è convocata dalla federazione calcistica degli Stati Uniti d’America fin dal 2002, e ha annunciato il ritiro dopo la fine del Mondiale 2023. Megan è una delle calciatrici più importanti al mondo e amatissima negli Stati Uniti, con la cui nazionale ha vinto due mondiali e un oro olimpico.

Come si tiene in forma la calciatrice americana, anche dopo il ritiro di qualche mese fa? Megan Rapinoe segue un programma di allenamento vario ed equilibrato, ma molto duro. Le sue sessioni in palestra possono durare ore: “È una combinazione tra cardio, forza fisica e lavoro sul campo. Cerco di mantenere un equilibrio fra tutti e tre”, confessa l’ex atleta.

Il suo allenamento include anche yoga e pilates, alternati a lavoro di cardio quando va in palestra. Del resto, il suo ruolo prevede una preparazione dura e completa: “Essere un’ala o un esterno di centrocampo significa correre continuamente per 90 minuti. Non si tratta solo di avere resistenza, ma anche esplosività nelle gambe per tutta la partita”. E della sua dieta, cosa sappiamo?

La dieta di Megan Rapinoe, è cambiata nel tempo e l’ex calciatrice ha modificato completamente la colazione seguendo i consigli della fidanzata Sue Bird, cestista americana 5 volte campionessa olimpica con gli USA.

La sua colazione consiste in un muffin con dentro uova, cipolle saltate e spinaci. A pranzo Megan adora il pollo, insieme a un avocado toast e un contorno di frutta. A cena invece c’è maggior spazio per la verdura, in particolare gli asparagi, e infine per lo spuntino pre-partita, quando giocava la calciatrice mangiava mandorle o una barretta energetica.

nota in tutto il mondo per il suo talento naturale, forza, residenza come centrocampista offensiva, è conosciuta anche per le sue battaglie per l'uguaglianza di genere e di retribuzione nel calcio, lotta al razzismo, nel riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQ+. Carattere duro, determinato e molto forte

Abbiamo visto la dieta della Rapinoe e il suo duro programma di allenamento, con le sue faticose sessioni di allenamento che di solito durano ore. A Rapinoe piace fare uno spuntino sano durante l’allenamento per andare avanti, di solito prende una barretta Luna o Clif, oltre a un drink Body Armour Lyte.

A cena l’atleta insieme alla sua compagna ama cucinare, per esempio una proteina magra (come le cosce di pollo) e verdure. Uno dei suoi preferiti: hamburger di bisonte greco. “Faccio la polpetta con bisonte macinato, un uovo, origano fresco, sale, pepe e aglio. Utilizzerò la lattuga al burro per il panino e mangerò delle patate dolci fritte al forno e un’insalata greca”. Tra i suoi spuntini prediletti? Megan adora i dolcetti surgelati di Pressed Juicery: datteri, mandorle e succo e li trasformano in uno spuntino cremoso simile a un fro-yo.