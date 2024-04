Rkomi, nome d’arte di Mirko Martorana, classe 1994, è tra i rapper e cantanti più seguiti della sua generazione. Apprezzato anche per il suo fascino, e fisico scolpito, scopriamo come cura la pelle nella sua skincare routine.

La skincare routine di Rkomi

Mirko Martorana alias Rkomi, è il cantautore e rapper più seguito degli ultimi anni, almeno nella top ten. Nelle sue canzoni il giovane milanese, classe 1994, racconta spesso la vita nella periferia dove Rkomi ha mostrato il suo modo di fare rap unito alla melodia del canto. Il rapper dalle mille sfaccettature, ha conosciuto il successo con “Aeroplanini di carta”, pezzo diventato virale, disco d’oro. Più di 3 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube, con altri tre milioni di ascolti su Spotify.

Tra i suoi brani più popolari ricordiamo “Nuovo Range” feat. Sfera Ebbasta, “La coda del diavolo” con Elodie, “Insuperabile” che ha portato al Festival di Sanremo 2022. Seguitissimo sui social, notoriamente amico di Irama con cui ha condiviso un tour di successo, Rkomi è amato anche per la sua semplicità, un ragazzo “della porta accanto”, ma con un fisico super muscoloso e allenato.

Il cantautore milanese, infatti, ex giudice di X Factor, cura il suo aspetto nel modo giusto, e non manca la skincare. Rkomi icona di bellezza oltre che per la musica, è stato scelto come testimonial dell’iconico One Million di Paco Rabanne. Nonostante la notorietà Rkomi non si ritiene affatto un esperto di bellezza, o un seduttore. Il rapper però dice che una vera e propria beauty routine non c’è ancora nella sua quotidianità.

Con il tempo, però, nonostante la sua giovane età Rkomi si è reso conto dell’importanza di curare la pelle, e ha così iniziato a utilizzare creme idratanti, un profumo come quello di cui è testimonial, e anche maschera idratante. Questo è il massimo per il rapper, nella sua skincare.

Rkomi e la skincare routine: segreti del rapper

Rkomi, da cantautore a rapper a giudice di X Factor 2022 fino alla partecipazione al reality Celebrity Hunted 3 con l’amico e collega Irama, ne ha fatta di strada. Il successo è arrivato realmente dal 2020-2021 in poi e in poco tempo tempo è risulto a conquistare dischi d’oro, di platino, anche in collaborazione con Elodie, a diventare anche un’icona di bellezza grazie al suo fascino da rock star.

Per mantenere la forma fisica al top il cantante, classe 1994, si affida a percorsi fisici e di energie anche quando era a X Factor. “Ho lavorato su di me, sfruttando intenzioni ed energie”. Dopo il successo del suo album Taxi Driver con un miliardo di streaming e 24 certificazioni di Platino, Rkomi condivise lo studio di registrazione con Irama, dando vita a un progetto fortemente voluto dai due, “No Stress”.

Rkomi è decisamente riservato e taciturno circa la sua vita privata. Sappiamo, però, che nella sua routine per la cura del fisico e per stare in salute, non può mancare il Muay Thai, un’antica arte marziale thailandese, alla quale Rkomi è particolarmente legato.