Il burro chiarificato Ghee è un prodotto derivato dal burro di vacca molto diffuso nella cucina indiana, mediorientale e ayurvedica, ricco di proprietà. Ecco cos’è e i benefici.

Burro chiarificato Ghee: cos’è e benefici

Il burro ghee chiarificato è un prodotto derivato dal burro vaccino che viene sottoposto a un processo di riscaldamento e filtraggio per rimuovere l’acqua e le proteine del latte, come la caseina. Il ghee è ampiamente utilizzato nella cucina indiana, mediorientale e ayurvedica per le sue proprietà terapeutiche e culinarie, in particolare ha un punto di fumo più alto rispetto al burro intero, caratteristica che lo rende ideale per la cottura ad alte temperature.

Inoltre, grazie alla rimozione delle proteine del latte, il burro ghee è spesso tollerato meglio da coloro che hanno intolleranze o sensibilità al lattosio o alla caseina. Oltre ai benefici culinari, il ghee è noto per le sue proprietà antinfiammatorie, nutritive e digestive. Considerato una sorta di elisir di lunga vita, in cucina il burro ghee ha gli stessi usi del burro tradizionale, da cui però differisce sotto il profilo nutrizionale e per gli effetti che ha sull’organismo.

Questo alimento inoltre apporta dei benefici che lo rendono adatto anche a svariati usi in cosmesi, legati soprattutto alla cura di pelle e capelli. Ecco tutti i benefici di questo prezioso prodotto da cucina, utilizzato da decenni nella medicina indiana e ayurvedica.

Sebbene sia un alimento molto calorico, il burro ghee vanta eccezionali proprietà nutritive e ha numerosi effetti benefici sull’organismo. Una delle principali proprietà del burro chiarificato è quella antiossidante, svolta in prevalenza dalle vitamine e dall’acido linoleico coniugato in esso contenuti.

Oltre a svolgere un’azione di contrasto contro i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare, questo alimento agisce positivamente nel rinforzare le difese immunitarie.

Altrettanto importanti sono i benefici del burro chiarificato per l’apparato gastrointestinale. Infatti, pare che il burro ghee aiuti nel ridurre l’infiammazione intestinale, grazie all’azione svolta dall’acido butirrico sulla salute metabolica della mucosa del colon. Inoltre, non solo favorisce la digestione e l’assimilazione del cibo, ma secondo la medicina orientale costituisce un rimedio nei casi di ulcere gastrointestinali e coliti. Altri benefici del burro chiarificato sono da attribuire ai sali minerali in esso contenuti, in primis calcio, magnesio, fosforo e potassio.

Grazie a questi nutrienti, il burro ghee è un alimento utile a rafforzare il sistema nervoso, migliorando la concentrazione, la memoria e la vista. Alleato della salute epatica, il burro chiarificato favorisce l’eliminazione delle tossine presenti nel corpo e viene utilizzato come grasso buono dagli sportivi poiché favorisce l’incremento della massa muscolare.

Secondo la medicina ayurvedica, infine, consumare ogni mattina e a stomaco vuoto un cucchiaino di burro ghee fa dimagrire.

Cos’è il burro chiarificato Ghee: i benefici

Il burro chiarificato Ghee è un grasso puro, privo di proteine del latte e zuccheri come il lattosio e presenta un profilo nutrizionale davvero idilliaco, per questo da secoli è utilizzato nella ayurvedica e nella cucina indiana per le sue proprietà. Ecco alcune delle principali proprietà nutrizionali e benefici del ghee.

Grasso: il ghee è composto quasi interamente da grassi, circa il 99% del suo peso. Dopo il processo di filtraggio a cui viene sottoposto, rimangono soprattutto acidi grassi a catena media che sono facilmente digeribili e utilizzati dal corpo come fonte di energia.

Vitamine liposolubili: è una fonte naturale di vitamine liposolubili come la vitamina A, la vitamina E e la vitamina K, che svolgono un ruolo importante nella vista, nella salute della pelle, nella coagulazione del sangue e nella protezione delle cellule dai danni ossidativi.

Acido butirrico: contiene acido butirrico, un acido grasso a catena corta che ha proprietà antiinfiammatorie e può essere benefico per la salute dell’intestino.

Colesterolo: rispetto al burro tradizionale, il ghee ha un contenuto di colesterolo inferiore e, in generale, essendo tra i grassi più sani di origine animali è preferibile per le diete.

Calorie: il ghee è un alimento ad alto contenuto calorico, con circa 120 calorie per cucchiaio, di conseguenza è importante usarlo con moderazione.

Assenza di lattosio: Inoltre, grazie alla rimozione delle proteine del latte, il ghee è spesso tollerato meglio da coloro che hanno intolleranze o sensibilità al lattosio o alla caseina.

Azione emolliente: fuori dall’ambito alimentare, viene utilizzato anche per la cura di pelle e capelli per via della sua azione emolliente su pelle secca, labbra e capelli secchi e aridi.

Il burro Ghee può essere utilizzato in cucina per la preparazione di moltissime ricette, sia dolci che salate. Può essere utilizzato al posto dell’olio per saltare le verdure in padella o per condire la pasta o ancora preparare un buonissimo risotto.

Si presta anche per saltare carne o pesce in padella, soprattutto per le cotture più veloci. Infine è ideale anche per preparare dolci: è un ottimo aiuto per chi ama preparare dolci alternativi.