Storm Reid è una giovane attrice americana, di 20 anni, è diventata nota per il ruolo di sorella minore nella serie HBO Euphoria, al fianco di Zendaya. Ma cosa sappiamo della sua skincare? Ecco la routine dell’attrice.

La skincare routine di Storm Reid

Storm Reid è una giovane promessa del cinema hollywoodiano, 20 anni di Atlanta in Georgia, ha conquistato il pubblico nella serie HBO Euphoria, al fianco della celebre attrice e modella Zendaya. Capace di passare dai personaggi più leggeri a quelli più profondamente drammatici, la Reid è dunque oggi un’interprete in piena ascesa, che continua a stupire interpretazione dopo interpretazione.

Nel 2023 la si può invece ritrovare nel settimo episodio della serie The Last of Us, con Pedro Pascal. Storm ha recitato in diversi film al cinema come 12 anni schiavo (2013), e poi il grande salto di qualità nel 2018 protagonista di Nelle pieghe del tempo, con Reese Witherspoon, mentre nel 2020 recita in L’uomo invisibile e nel 2021 in The Suicide Squad, con Idris Elba. Nel 2023 è protagonista del thriller Missing.

Ma come riesce la giovane star americana ad avere una pelle levigata, luminosa e sana? Come tanti altri giovani ragazzi, la star di Euphoria Storm Reid è incline agli sfoghi cutanei, soprattutto dopo lunghe giornate trascorse a girare il popolare dramma della HBO. L’attrice ventenne inizia il suo regime di potenziamento della luminosità lavandosi il viso con un detergente e aggiungendo un velo di acido ialuronico.

Per mantenere alta l’idratazione, la crema idratante preferita da Reid è la Tatcha Dewy Skin Cream, seguita da un siero che aumenta la luminosità e da una protezione solare che protegge la pelle. Ispirata dalla pelle giovane di sua madre, l’attrice cerca di seguire i suoi consigli, come applicare una crema idratante sul collo e bere molta acqua.

Anche se Reid ammette che sta ancora sperimentando le tendenze di bellezza che ha scoperto su Tik Tok, e a volte quei tentativi ed errori stressano la sua pelle.

Storm Reid e la skincare: routine di bellezza

Nella sua routine di cura della pelle in primis Storm Reid usa il detergente Tatcha The Rice Wash e la crema Tatcha The Dewy Skin Cream per idratare. Applica anche 2-3 gocce di Hyaluronic Serum della Dr. Barbara Sturm. Storm ama avere la pelle luminosa e dice che è uno dei migliori complimenti che possa ricevere. Per ottenere una pelle luminosa, usa Dr. Barbara Sturm Glow Drops. Poi passa alla protezione solare. Il suo punto di riferimento è Supergoop! Glowscreen Sunscreen SPF 40 e attribuisce a sua madre il merito di aver incluso la protezione solare nella sua cura della pelle.

Nella sua routine di cura della pelle in primis Storm Reid usa il detergente Tatcha The Rice Wash e la crema Tatcha The Dewy Skin Cream per idratare. Applica anche 2-3 gocce di Hyaluronic Serum della Dr. Barbara Sturm. Storm ama avere la pelle luminosa e dice che è uno dei migliori complimenti che possa ricevere. Per ottenere una pelle luminosa, usa Dr. Barbara Sturm Glow Drops. Poi passa alla protezione solare. Il suo punto di riferimento è Supergoop! Glowscreen Sunscreen SPF 40 e attribuisce a sua madre il merito di aver incluso la protezione solare nella sua cura della pelle.