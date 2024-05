Vinnie Hacker uno dei personaggi del web più conosciuti e amati al mondo, 22 anni, è seguito da milioni di persone. Ma come cura il suo aspetto così apprezzato, e qual è la sua skincare routine? Ecco svelata.

La skincare routine di Vinnie Hacker

Vinnie Hacker (Vincent Cole Hacker) classe 2002, nato a Seattle, ha origini legate all’Italia, in quanto la sua famiglia viene dalla Sicilia. Conosciuto come personaggio dei social, amatissimo e seguitissimo tiktoker, tra i più in voga del momento, ha frequentato la Seattle Select e la O’ Dea High School, dove giocava a baseball. Inoltre è riuscito ad entrare in una delle associazioni sportive più importanti di tutta la nazione mentre attualmente il creator si sta dedicando allo streaming e alla creazione di contenuti all’interno della casa più famosa del web, la Hype House.

Qui vive un collettivo di influencer dei social media che vivono tutti in una villa di Los Angeles e creano contenuti insieme. Vinnie si è unito al collettivo nel gennaio 2021, all’epoca, era un aspirante modello con un seguito di Tik Tok più piccolo rispetto ad alcuni dei suoi coetanei, ma da allora la sua piattaforma è cresciuta enormemente. Al di fuori di Tik Tok, Hacker ha firmato con l’agenzia di modelli con sede a Seattle Modelli SMG. Inoltre, il tiktoker americano ha un marchio di abbigliamento chiamato Purgatory che presenta oggetti tra cui cappellini da baseball, t-shirt e felpe. Ma cosa sappiamo della cura di bellezza dell’influencer, e tiktoker, 22 anni?

Il tiktoker, tra i più seguiti al mondo, segue una skincare routine ad hoc per la sua pelle giovane, in passato anche soggetta all’acne. Per questo, Vinnie Hacker ha un approccio attento alla skincare, con prodotti giusti e selezionati per la sua pelle sensibile.

Nei passaggi di skincare del tiktoker c’è sempre una buona crema idratante e un siero levigante, e non può mancare la protezione solare per lui che è chiaro di carnagione. Inoltre la sua routine di bellezza include prodotti abbastanza economici, non per forza di lusso, l’importante è che facciano effetto e che minimizzino le imperfezioni. La sua pelle, infatti, risulta levigata, luminosa e splendente.

Vinnie Hacker, creatore di contenuti noto per aver pubblicato brevi video di sincronizzazione labiale sul suo account vhackerr TikTok per i suoi oltre 15 milioni di fan, 22 anni, è ormai ex membro della famosa Hype House di influencer e tiktoker di Los Angeles, e ora è anche andato a vivere da solo. Nonostante sia molto seguito il creator è sempre stato molto riservato e pronto a smentire le voci del web che lo vogliono sempre fidanzato con una ragazza diversa.

Suo fratello, Reggie Hacker, collega star dei social media, giocava a baseball e basket ed eccelleva negli studi accademici. Hacker, inoltre, è tra i primi 20 tiktoker più famosi al mondo, ed è amatissimo dalle ragazze per il suo aspetto fisico e fascino, con occhi azzurri e capelli biondi. Come detto, Hacker segue una routine di bellezza per mantenere il suo aspetto al top, una pelle impeccabile, senza imperfezioni nonostante un passato di acne. La sua skincare? Molto essenziale, ma mirata e adatta alla sua carnagione sensibile e chiara.