Zoe Saldana, celebre attrice statunitense nota nel ruolo di Neytiri nella saga di Avatar, a 45 anni è una delle donne più affascinanti di Hollywood. Ecco la sua skincare routine.

La skincare di Zoe Saldana

Zoe Saldana, attrice statunitense nata nel New Jersey da padre dominicano e madre portoricana, è cresciuta nel Queens di New York. E’ diventata celebre ad Hollywood soprattutto per il ruolo di Neytiri nella saga di Avatar, Gamora nel Marvel Cinematic Universe e Nyota Uhura nei film di Star Trek. Ma la sua carriera inizia come ballerina, non come attrice. Grazie alla sua esperienza come ballerina infatti ottiene la prima importante parte in Il ritmo del successo, il primo film incentrato sul mondo della danza. Nel 2005 recita al fianco di Ashton Kutcher nella commedia Indovina chi, ma è poi con il mondo di Star Trek che raggiunge il successo internazionale.

Nel ruolo di Neytiri in Avatar il film riesce a incassare 2.9 miliardi di dollari, diventando il più grande incasso nella storia. Saldana riprenderà il suo ruolo di Neytiri in Avatar – La via dell’acqua, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5. Il successo internazionale di Saldana continua con il personaggio di Gamora all’interno del Marvel Cinematic Universe, cominciando con il film Guardiani della Galassia.

Oggi l’attrice, 45 anni, dopo aver ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame e mamma di tre figli, è considerata una delle donne più talentuose e anche affascianti di Hollywood. Cosa ha rivelato dei suoi segreti di bellezza per la cura della pelle e del corpo? “Vado a letto presto. Mangio meglio. A volte dormo più a lungo”, il primo segreto di bellezza della star di Avatar è proprio essere mamma e tenersi attiva con tre figli a cui badare.

Zoe Saldana è famosa anche per la sua pelle (sostanzialmente perfetta). Nella sua skincare l’ex volto di L’Oreal ha rivelato 5 dei suoi segreti di bellezza e routine di cura della pelle. Saldana è cresciuta tra New York City e la Repubblica Dominicana, e l’educazione in due luoghi così diversi ha avuto un ruolo importante nella sua bellezza e routine di cura della pelle.

“Se vivi nelle isole, prendi una noce di cocco e usi ogni parte di quella noce”, ha detto l’attrice. Il cocco lo utilizza per berne l’acqua, preparare cibo, fare il latte, ma anche per curare la pelle e i capelli. Infatti Zoe utilizza l’olio di cocco e il burro di cocco, sfruttandone tutte le potenzialità. Altro segreto: prima di tutto lavarsi il viso, appena svegli.

L’attrice si lava il viso almeno due volte al giorno perché lo vede come un metodo per pulirsi dall’inquinamento della città. Nella skincare utilizza sia un detergente che una crema idratante come quella Cetaphil. “La mia pelle non è molto sensibile, ma poiché viaggio tanto, a volte subisce il cambiamento dell’ambiente”.

Nonostante siano molto di moda, soprattutto tra le star di Hollywood come lei, Saldana a differenza di altre non spende denaro per l’acquisto di strumenti high-tech, invece, preferisce metodi più semplici. Il suo must? Una semplice salvietta o un asciugamano da scrub. A tal proposito la star americana con origini dominicane fa riferito a metodi e trattamenti fai-da-te da fare lei stessa a casa, a base di cibo.

“Usare rimedi casalinghi e prodotti naturali come l’olio d’oliva e burro di karatè l’ho imparato crescendo a New York”.

Zoe Saldana e la skincare per una pelle perfetta

Abbiamo visto i suoi segreti di bellezza principali per la pelle, poiché Zoe tra l’altro è amata anche per la sua pelle che appare perfetta, anche dopo i 40anta. Tra i suoi prodotti preferiti c’è un balsamo labbra che non fa mai mancare nel suo beauty case, un balsamo omeoplasminico che non solo si mette sulle labbra, ma anche su palpebre e sulle guance. Una crema multiuso è il modo perfetto per mettere in risalto i suoi lineamenti anche quando non ha voglia di truccarsi.