Smettere di fumare in estate: consigli e rimedi naturali

Smettere di fumare è il primo passo da seguire se si tiene alla propria salute, ma indipendentemente dall’età e da quanto tempo si è fumatori, la nicotina, quella sostanza naturalmente presente nel tabacco, può complicare questo processo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come smettere di fumare in modo naturale ed effettivo.

Smettere di fumare

La nicotina presente nel tabacco crea nel fumatore una sensazione piacevole temporanea, a causa della quale, rapidamente, sviluppa una dipendenza sia fisica che psicologica. Ciò significa che ogniqualvolta il fumatore si troverà in una situazione di forte stress o ansia, avrà difficoltà ad affrontare un problema o una situazione complicata, in generale, la sigaretta sarà per lui uno strumento grazie al quale sentirsi meglio, felice e appagato, anche se solo momentaneamente.

I rischi per la salute legati al fumo di sigaretta sono, ormai, noti a tutti, e pure, per la maggior parte dei fumatori, non sono un incentivo sufficiente per smettere di fumare. Tuttavia, la necessità e il desiderio che il fumatore ha di smettere di fumare è sufficiente per capire che, nonostante tutto, esistono rimedi naturali grazie ai quali smettere di fumare davvero e in modo naturale.

Smettere di fumare in estate: consigli

Ecco alcuni consigli per smettere di fumare in estate:

fissate una data da oggi entro le prossime due settimane, affinché possiate prepararvi psicologicamente e valutando, durante questo lasso di tempo, quali sono le situazioni che vi spingono ad accendere una sigaretta;

comunicate le vostre intenzioni ai vostri amici e alla vostra famiglia perché il sostegno psicologico da parte delle persone che vi amano e che amate, in questo percorso, è estremamente importante;

liberatevi delle sigarette e di ogni altro prodotto a base di tabacco che avete in casa, in macchina, al lavoro e in ogni altro posto. Cestinate tutto ciò che è legato alla sigaretta, come, ad esempio, l'accendino e pulite bene quelle aree impregnate di fumo di sigaretta, in modo tale da eliminare ogni tentazione.

Smettere di fumare: miglior rimedio

Raggiungere la consapevolezza di dover e voler smettere di fumare è importante per compiere di fatto questo passo. I consigli sopra menzionati sono essenziali al raggiungimento del fine ultimo, ma nella maggior parte dei casi occorre un incentivo ulteriore che cessi la dipendenza, da parte del fumatore, in modo definitivo e senza alcun pericolo di ricaduta.

No Smoke è la prima soluzione naturale, prodotta sotto forma di erogatore spray, che aiuta a smettere di fumare, in modo graduale ed effettivo, senza provocare effetti collaterali, né nell’immediato né nel tempo, perché ricca di ingredienti naturali al 100%, in grado di lavorare in sinergia e intervenire direttamente su quelle aree del cervello coinvolte nella voglia e il desiderio di fumare una sigaretta.

Quelli che seguono sono i principi di No Smoke:

la Guaranà , un tonico stimolante e naturale, grazie al quale resistere alla voglia di accendere una sigaretta e superare la dipendenza anche nei momenti più difficili della giornata;

, un tonico stimolante e naturale, grazie al quale resistere alla voglia di accendere una sigaretta e superare la dipendenza anche nei momenti più difficili della giornata; lo Zenzero , una pianta conosciuta nei secoli anche e soprattutto per la capacità di pulire e depurare l’organismo, liberando, in questo caso, dalla nicotina accumulata nel tempo al suo interno, resistere alla tentazione e superare la voglia di fumare;

, una pianta conosciuta nei secoli anche e soprattutto per la capacità di pulire e depurare l’organismo, liberando, in questo caso, dalla nicotina accumulata nel tempo al suo interno, resistere alla tentazione e superare la voglia di fumare; la Menta , il cui unico obiettivo è quello di mantenere un cavo orale pulito, una bocca e dei denti in salute nel tempo ed un alito sempre fresco e profumato, libero dai cattivi odori che il fumo di sigaretta ha depositato nel tempo al suo interno;

, il cui unico obiettivo è quello di mantenere un cavo orale pulito, una bocca e dei denti in salute nel tempo ed un alito sempre fresco e profumato, libero dai cattivi odori che il fumo di sigaretta ha depositato nel tempo al suo interno; la Griffonia, il principio attivo essenziale perché in grado di agire su quei neuroni che spingono il fumatore a continuare ad accendere la sigaretta, favorendo il buon umore e l’energia, che spesso mancano quando si tenta inutilmente di smettere di fumare.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. No Smoke è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare No Smoke è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. No Smoke è in promozione a 49,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, infine, si può optare per il contrassegno e pagare in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.