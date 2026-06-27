Spiagge Serene 2026: campagne di prevenzione infermieristica lungo il litorale laziale

La sanità esce dai luoghi tradizionali e arriva dove le persone trascorrono il tempo libero: è questo il senso dell’iniziativa estiva che vedrà team sanitari operare direttamente sulle spiagge del Lazio. Con una serie di gazebo e punti informativi distribuiti lungo il litorale, Spiagge Serene propone attività rivolte sia ai turisti sia ai residenti, puntando su prevenzione informazione e formazione pratica.

Lancio dell’iniziativa e obiettivi operativi

Per il quarto anno consecutivo l’iniziativa coinvolge l’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma in collaborazione con la Regione Lazio, le Asl del litorale e gli Ordini provinciali di Latina e Viterbo. L’obiettivo dichiarato è semplice ma ambizioso: trasferire competenze e strumenti utili alla popolazione direttamente in spiaggia, favorendo una cultura della salute che nasce nel contesto quotidiano del tempo libero. Gli operatori presenti nei gazebo non si limitano a informare, ma propongono esercitazioni pratiche e distribuiscono materiali didattici plastificati su rischi estivi come disidratazione, esposizione solare e inalazioni o punture marine.

Chi opera in campo e come si svolgono le attività

Le postazioni saranno gestite da équipe composte da infermieri altri professionisti sanitari e studenti dei corsi di laurea in infermieristica: la presenza di giovani professionisti permette anche un forte valore formativo. Le attività includono dimostrazioni e prove pratiche su manichini per apprendere le manovre di rianimazione cardio-polmonare e le tecniche di disostruzione delle vie aeree, oltre a consulenze su alimentazione e comportamento sicuro in acqua. Queste esercitazioni trasformano il tempo della vacanza in un’opportunità per acquisire competenze utili in caso di emergenza.

Tappe iniziali e calendario dettagliato con date

Il tour prende il via con una serie di appuntamenti concentrati nella fase iniziale dell’estate: la prima presenza è segnata per il 27 giugno con due tappe sul litorale, a Santa Severa (spiaggia del Castello) e a Tarquinia (spiaggia libera piazzale Naiadi). Il weekend successivo prevede ulteriori interventi: il 28 giugno ad Anzio (Spiaggia della Riviera Mallozzi) e il 29 giugno a Ostia Lido (Spiaggia libera Lungomare Toscanelli). Questa sequenza di aperture sottolinea la volontà degli organizzatori di coprire aree significative e raggiungere un pubblico eterogeneo.

Altre date confermate per l’estate

Oltre alle prime quattro tappe, il calendario ufficiale integra ulteriori appuntamenti distribuiti fino a settembre per coprire sia lidi marini sia specchi d’acqua interni: 4 luglio a Ladispoli, 11 luglio a Bracciano, 18 luglio a Civitavecchia (zona Pyrgo), 25 luglio a Trevignano, 1 agosto nuovamente a Civitavecchia (stabilimento “Marinai d’Italia”), 8 agosto a Cerenova (stabilimento comunale per disabili “Liberamente”), 22 agosto ad Anguillara, 29 agosto a Santa Marinella e infine il 5 settembre a Santa Severa. Questo programma offre più opportunità per partecipare e imparare.

Attività per famiglie e focus su bambini e sicurezza in acqua

La formula pensata per le famiglie abbina informazione a momenti ludico-educativi: in alcune località è previsto un truck della salute per consulti specialistici con attenzione alla privacy, dove si svolgono sportelli dermatologici e nutrizionali. Per i più piccoli sono organizzate attività motorie, giochi e dimostrazioni con i cani da salvataggio, che uniscono spettacolarità e messaggi pratici sulla sicurezza in mare. Questi elementi aiutano a rendere accessibili temi come la protezione solare e la prevenzione degli incidenti in acqua, incoraggiando comportamenti più consapevoli.

La presenza continua di operatori sanitari nelle giornate programmate rappresenta un esempio concreto di sanità di prossimità dove la prevenzione diventa azione preventiva quotidiana e non solo cura reattiva. I cittadini interessati possono partecipare alle dimostrazioni, porre domande ai professionisti e ricevere materiali informativi utili per gestire le criticità tipiche dell’estate.