Yoga Day: pratica, natura e donazione di piante aromatiche alla Fortezza del Priamar

Un evento pensato per connettere corpo, mente e ambiente si svolgerà con sessioni mattutine in spiaggia e un programma esteso alla Fortezza del Priamar. La proposta comprende lezioni gratuite rivolte a persone di ogni età e condizioni, momenti di meditazione e pratiche specifiche rivolte a gruppi distinti, il tutto con l’obiettivo di celebrare l’amore per gli altri e per la natura.

La partecipazione è gratuita ma è prevista una registrazione per organizzare al meglio gli spazi; durante la giornata potranno essere effettuate riprese foto e video per documentare l’evento e i partecipanti acconsentono alla possibile pubblicazione, salvo nelle aree segnalate come escluse dalle riprese.

Programma delle attività in spiaggia e alla Fortezza del Priamar

La giornata si apre in riva al mare con yoga alle 7.00 presso i Bagni S. Antonio, ideale per chi cerca una pratica energizzante all’alba. A partire dalle 9.00, nella cornice storica della Fortezza del Priamar è previsto un susseguirsi di lezioni e incontri: alle 9.00 la pratica di Surya Namaskara o saluto al sole, preparando il corpo e la mente alla giornata; alle 10.00 una sessione di yoga senza barriere dedicata a persone con dis-abilità, frutto di una collaborazione fra enti che promuovono inclusione e accessibilità.

Nel corso della mattinata si alternano proposte diversificate per soddisfare interessi e bisogni specifici: una meditazione dinamica focalizzata sull’energia dell’Anahata Chakra una lezione intitolata “Yoga per la Luce Interiore”, e interventi pensati per fasi della vita come lo yoga per la donna in menopausa. Le attività includono anche momenti di canto devozionale (bhajan) e laboratori pratici come “Disegnare con la natura” dedicati alla creatività e al contatto con l’ambiente.

Programma pomeridiano e serale

Il pomeriggio prosegue con attività pensate per i più giovani e per il pubblico generale: alle 15.30 una sessione di yoga bambini per introdurre i più piccoli alle pratiche ludiche del respiro e del movimento; alle 18.00 una sessione aperta a tutti che segue il Protocollo Comune dello Yoga emanato dal Ministero dell’AYUSH del Governo indiano. La giornata si conclude con una seconda parte di Nada svara yoga e bhajan, dedicata all’ascolto interiore e alla condivisione sonora.

Il progetto di agroecologia e la donazione di piante aromatiche

Parallelamente alle pratiche, l’evento promuove un’iniziativa di carattere sociale: l’Unione Induista Italiana donerà ai partecipanti piante aromatiche coltivate nell’ambito di un progetto formativo sviluppato all’interno della Casa Circondariale di Vercelli. Questa attività di agroecologia ha lo scopo di favorire un processo di responsabilizzazione e cura reciproca, offrendo ai detenuti competenze pratiche e un contatto concreto con la natura che può influire positivamente sul loro percorso di reinserimento.

La consegna delle piantine vuole essere un gesto tangibile di condivisione: prendersi cura anche di una piccola pianta implica pratiche quotidiane di attenzione che, secondo il progetto, possono contribuire a ridurre la tendenza alla recidiva. L’iniziativa mette così in relazione la dimensione individuale del benessere, rappresentata dalla pratica dello yoga e la dimensione collettiva della cura, incarnata dal lavoro di biodiversità e formazione agricola svolto in carcere.

Informazioni pratiche e raccomandazioni

Ai partecipanti viene consigliato di portare il proprio tappetino per le pratiche; per informazioni sulle zone non soggette a riprese e per dettagli logistici è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa. L’evento è parte di un percorso più ampio che include incontri di yoga in città, nei templi e nei parchi, con l’obiettivo di rendere la disciplina accessibile a un pubblico sempre più vasto.

Yoga Day 2026 è realizzato come progetto 8xMille dell’Unione Induista Italiana e promuove il connubio tra pratica spirituale, inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Partecipare significa prendersi cura del proprio benessere e contribuire a un’iniziativa che lega salute individuale e responsabilità collettiva.