Spirulina: quando e come assumerla per dimagrire

Si sente sempre più parlare dei benefici e delle proprietà dell’alga spirulina, una forma vegetale d’acqua dolce molto efficace all’interno del processo dimagrante. Presa ogni giorno attraverso integratori alimentari, sembra favorisca una graduale perdita di peso, soprattutto durante le diete ipocaloriche. Scopriamo quando e come assumere la spirulina per perdere peso.

Spirulina: di cosa si tratta e quando assumerla

Con il termine di alga spirulina, per dimagrire, si intende una micro-alga di acqua dolce, di colore verde-azzurro, considerata da molti un vero e proprio superfood. Grazie ai suoi particolari principi attivi, è in grado di migliorare la qualità della nostra vita e di favorire una serie di processi benefici per il nostro corpo:

– migliora il sistema immunitario: questa particolare alga aumenta le difese del nostro organismo, soprattutto in quei periodi molto critici come in autunno e in inverno. Previene i cosiddetti malanni di stagione, raffreddori, arrossamenti, tosse e febbre.

– è un vero serbatoio di energia: l’alga spirulina è ricca di vitamine A,B,C,E, ma anche di magnesio, calcio, ferro e potassio, importanti sali minerali che contribuiscono a renderci più forti. Inoltre, è una vera carica di energia, puro carburante per affrontare gli impegni quotidiani.

– aumenta le riserve di ferro: l’alga spirulina migliora l’anemia e rilascia folina, facilmente assimilabile per il sangue. Proprio per questo, si consiglia l’assunzione soprattutto durante il periodo mestruale.

– migliora la pelle: grazie ai suoi principi detox, l’alga spirulina ha un effetto benefico sulla salute dell’epidermide, soprattutto qualora si soffrisse di acne e punti neri.

Ma quando va assunta, per dimagrire? Si consiglia di assumere fino a 3 grammi di alga spirulina per dimagrire, all’interno di due compresse al giorno e in prossimità dei pasti.

In cucina, la dose fisiologica corrisponde a circa due cucchiaini quotidiani, con cui condire i cibi preferiti.

Alga spirulina: come prenderla

La prima cosa da fare è acquistare l’alga spirulina sotto forma di polvere, nei negozi di alimentari biologici, green ed eco-solidali, oppure in erboristeria.

Con i granelli di questa alga superfood si possono cucinare tante ricette, tra cui la pasta fresca e le lasagne alla spirulina che assumono anche un sentore verde e scenografico.

Con la polvere di spirulina si possono cucinare deliziosi biscotti leggeri e prelibati, perfetti per cominciare la giornata con una colazione super proteica e ricca di energia. Stessa cosa vale per pane, piadine e taralli.

La polvere di spirulina per dimagrire si può aggiungere all’interno di bevande calde, decotti, infusi e tisane che coadiuvano la perdita graduale di peso.

Se, invece, preferisci qualcosa di fresco, ti consiglio di realizzare degli ottimi estratti di frutta e di verdura, aggiungendo due cucchiaini di spirulina in polvere. Centrifughe di frutta e verdura, frullati ed estratti detox per la salute, privi ovviamente di zucchero, con una piccola dose di spirulina, assumono uno scenografico colore verde bosco.

Inoltre, si può aggiungere un cucchiaino di alga spirulina per dimagrire all’interno di minestre di verdure, zuppe e vellutate estive, oppure gazpacho tiepido o guacamole piccante, la tipica salsa messicana.