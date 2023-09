La dieta di Belen Rodriguez: “Mesi difficili, sono dimagrita 7 kg”

Belen Rodriguez, showgirl e conduttrice argentina, uno dei volti più seguiti della tv italiana, è apparsa molto dimagrita e questo ha preoccupato i suoi fan. Ecco come ha perso 7kg.

La dieta di Belen Rodriguez: “Mesi difficili, dimagrita 7 kg”

Belen Rodriguez, modella showgirl e conduttrice argentina, ormai volto noto della tv e seguitissima sui social, pur non essendo più alla conduzione di Tu si que vales, è presente in modo assiduo sui social, dove ha recentemente mostrato quello che sarebbe il suo nuovo compagno, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni, anche se almeno ufficialmente non ha ancora parlato di una rottura con suo (ex) marito Stefano De Martino.

Proprio sui social la showgirl argentina si è mostrata con un viso molto dimagrito ancora più magra di prima. Al punto che una sua follower le ha scritto: “Bella, ma dimagrita tantissimo”, a quel punto la showgirl argentina non ha esitato a rispondere e ha detto sarebbe successo. La showgirl ha ammesso per la prima volta di essere in una fase difficile della sua vita, che l’ha portata a perdere peso senza fare alcuna dieta.

“Si purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza”, ha confessato Belen Rodriguez.

La conduttrice non ha specificato però quali possano essere stati i motivi che hanno portato a questo dimagrimento ma è facile pensare alla rottura con De Martino per la terza volta.

La dieta di Belen Rodriguez: cosa mangia la showgirl?

Per la showgirl argentina Belen Rodriguez non è stato un periodo proprio semplice dalla scorsa primavera ad oggi. La conduttrice si è ritrovata, secondo alcuni rumors, di nuovo tradita dal suo ex ormai Stefano De Martino, papà di suo figlio Santiago. Con l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni ha però ritrovato il sorriso, ma la sofferenza è stata tale da crearle non poco stress, anche fisico. E’ per questo che lei stessa ha confessato di aver perso 7kg che sul suo fisico già magro e snello sono ancora più evidenti.

Il suo dimagrimento ha preoccupato migliaia di fan che subito si sono accorti del nuovo aspetto, pensando si trattasse di qualcosa di grave. La Rodriguez, considerata una delle donne più belle della tv, ha subito rassicurato di star mangiando molto per recuperare peso.