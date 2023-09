Ariana Grande, una delle giovani cantanti più amate al mondo, dai teenagers e non solo, è dimagrita visibilmente e questo ha fatto preoccupare i suoi fan. La popstar americana ha rivelato la sua dieta: ecco cosa mangia.

Ariana Grande svela la sua dieta per rimanere in forma: cosa mangia la cantante?

Ariana Grande, cantante e attrice americana, è nota per la sua coda di cavallo, sopracciglia folte e dalla capacità di cantare note altissime senza alcuno sforzo. Ariana ha iniziato la sua carriera con Victorious di Nickelodeon nel 2009. Da lì è diventata una cantante di fama mondiale con il suo album di debutto, Yours Truly nel 2013 e da allora ha scalato il successo mondiale.

Oltre alla sua abilità nel canto, Ariana è nota anche per il suo splendido aspetto. La Grande ha confermato la sua perdita di peso e ha rivelato come ci è arrivata. La cantante, infatti, sta facendo parlare molto di sé per la sua forma fisica visibilmente dimagrita. Ecco cosa ha confessato della sua dieta.

I suoi milioni di fan erano preoccupati per le voci secondo cui Ariana aveva un disturbo alimentare ma è solo una voce. E Ariana ha dovuto chiarire i motivi del suo dimagrimento. “Il motivo per cui ho perso tanto peso è perché vivevo di cibo spazzatura. Quindi ho cambiato drasticamente le mie abitudini alimentari, ho iniziato a fare esercizio ogni giorno e sono più sana”, ha rassicurato la Grande.

La cantante di God is a Woman ha rinunciato a tutto il cibo spazzatura che le piaceva tanto mangiare ed è passata a una dieta vegana. L’obiettivo di Ariana non è mai stato perdere peso o diventare magra ma sentirsi bene. E la perdita di peso di Ariana Grande è stata solo una conseguenza di sane abitudini alimentari, qualcosa che non era previsto ma è semplicemente accaduto.

Ariana Grande, 30 anni, ha avuto a che fare con l’ipoglicemia per quasi tutta la sua vita e i cambiamenti nella sua dieta l’hanno aiutata ad affrontare meglio la situazione. La dieta di Ariana ha visto un enorme cambiamento quando ha deciso di diventare vegana al 100%. Questo cambiamento nella sua dieta è avvenuto dopo aver visto un documentario vegano, Forks over Knives. A questo proposito Ariana ha detto:

“Amo gli animali più delle persone ma sono fermamente convinta di seguire una dieta alimentare completa a base vegetale che può allungare la durata della tua vita e renderti una persona più felice”.

Ariana Grande e la dieta: cosa mangia la popstar?

Ariana Grande, 30enne di successo internazionale per la sua voce e bellezza, ha rivelato i segreti della sua alimentazione dimagrante che l’hanno portata a dimagrire: nessun disturbo alimentare! Anche se ha origini italiane, Ariana preferisce mangiare cibi giapponesi come daikon, loto e fagioli adzuki.

La cucina giapponese offre un’ampia varietà di opzioni da mangiare per i vegani. La Grande adora mangiare hijiki, edamame e okonomiyaki vegano.

Per quanto riguarda la dieta dimagrante di Ariana Grande, la sua è una dieta macrobiotica. Questo tipo di dieta si concentra su cibi ricchi di nutrienti; significa che Ari segue una dieta macrobiotica giapponese.

Ora la sua dieta include cereali integrali, riso integrale, orzo, miglio insieme a verdure fresche, alghe e miso. La popstar non crede nel seguire diete alla moda, ma preferisce un approccio più sano che funzioni a lungo termine. Per questo controlla l’assunzione di zucchero e si assicura di assumere abbastanza proteine, fibre e grassi nella sua dieta.