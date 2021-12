Acqua calda e limone al mattino: i benefici

Una delle migliori abitudini per restare in salute è di certo quella di bere al mattino acqua calda e limone. Aggiungendo il succo di limone appena spremuto in un bicchiere di acqua calda, infatti, si riesce a stimolare l’organismo in diversi modi andando a migliorare in generale lo stato di salute.

Scopriamo insieme quali sono i principali benefici conferiti da questa bevanda.

Acqua calda e limone per perdere peso

Bere al mattino acqua calda e limone aiuta a perdere peso più rapidamente per via delle straordinarie proprietà che offre all’organismo. Un bicchiere di questa bevanda infatti disacidifica, disintossica e migliora la digestione in modo semplice e naturale.

Per ottenere dei reali benefici in questo senso, chiaramente, è necessario associare questa abitudine a una dieta sana e alla pratica di attività fisica.

Pur essendo una bevanda molto utile, essa non è miracolosa e quindi da sola non permette di dimagrire.

Ad ogni modo, se inserita in uno stile di vita sano, questa pratica è davvero capace di stimolare il metabolismo permettendo la perdita di peso in tempi minori.

In realtà, questa bevanda è utile a tutti e non solo a chi vuole dimagrire. Essa infatti riequilibra le basi acide dell’organismo nel caso in cui si sia mangiata troppa carne oppure se sono stati consumati alimenti acidi.

Migliorare la digestione grazie all’acqua calda e limone

L’acqua calda e il limone aiutano lo stomaco a digerire meglio. Bere un bel bicchiere di questa bevanda al mattino, infatti, favorisce la digestione della colazione e in generale promuove la produzione di bile nel fegato.

Sia nel caso di costipazione che nel caso di diarrea, questa soluzione è in grado di migliorare la situazione. La grande quantità di acido citrico contenuta nel succo di limone previene anche la formazione di calcoli renali e di calcoli biliari.

Acqua calda e limone per rinfrescare l’alito

Acqua calda e limone sono una soluzione perfetta per rinfrescare l’alito al mattino. Questa bevanda infatti combatte i batteri nella bocca aiutando anche a prevenire infezioni alle gengive.